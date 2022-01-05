簡單６運動防退化性關節炎！醫提醒：不動膝蓋退化更快！

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當退化性關節炎報到，膝蓋又卡又痛難活動！
史考特醫師表示，退化性關節炎是診間最常見的年長者問題，這疾病通常約在50歲後開始出現，患者常會感覺到膝蓋疼痛、僵硬，特別是在早上剛起床的時候，且前往診間的患者往往表示已經持續好幾個月，嚴重者甚至難以蹲下、活動。會發生這樣的情況，主要是因為膝蓋的軟骨隨年紀增長而磨損，周圍也容易出現骨刺、關節囊增生、發炎物質出現，進而使得關節又卡又痛，有時還會出現發炎、腫脹的問題。
防範退化性關節炎，「促進退化」風險要注意！
史考特醫師表示，退化性關節炎是一種自然老化的現象，但除了老化，要注意的也包括其他「促進退化」的風險，包括了肥胖、不動、損傷等。肥胖、體重過重，會增加膝蓋對身體的支撐壓力，膝蓋自然也更容易磨損，醫師也曾遇過39歲就有退化性關節炎的患者，體重約140公斤。而許多人認為年紀大了就不要太常運動、不要爬樓梯等，以免膝蓋退化，但其實長期缺乏活動膝蓋將退化的更快，就像車久沒開容易「刁車」一樣，因此平時不會疼痛、可活動的情況下，是非常鼓勵多活動活動的，也應提醒自己時時適度的運動。
６運動防退化性關節炎！醫：防退化平常就要動。
史考特醫師指出，以現況來說，退化性關節炎是個無法根治但可以控制的疾病，民眾可從日常生活進行保養，包括控制體重及運動。退化性關節炎患者可選擇低衝擊的有氧運動，例如游泳、水中走路等。另外也相當推薦「北歐式健走」，也就是拄著兩支登山杖健走，其不僅可以防範跌倒，兩支登山杖也分散了身體對膝蓋的壓力。而飛輪也是個相當不錯的選擇，其因為是坐姿進行，膝蓋在活動之間不會承受身體壓力，可在無壓力的狀態下作足有氧運動達到保健目的。
除了有氧運動避免退化，也可以作肌力訓練，讓身體的肌肉也能承擔身體的壓力。醫師表示，膝蓋退化情況沒那麼嚴重、70歲以下等活動較不受限的患者，可適度的作起立蹲下的運動來訓練腿部肌肉。而70歲以上、衰弱、常跌倒的患者，可作簡單的抬腿運動，如坐在椅子上，將腳伸直並往上抬。視患者身體狀況選擇訓練方式，鍛鍊大腿肌。
在日常減少風險及增加身體抗壓的情況下，退化性關節炎便有助防範。當然，若真的相當不舒服，也應盡早就醫檢查，尋求醫師協助，看是否以藥物、注射、復健等治療幫助改善，達到延緩退化及生活品質的平衡，患者是可以一邊進行治療，一邊生活上也可以外出遊玩，雖然多少還是可能有些不適，但至少不會什麼事情都不能做。
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