心跳過慢有猝死風險？心臟節律器怎麼選？醫籲出現症狀及早就醫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
心臟沒電是正常老化？出現症狀速就醫！
家中的長輩隨著年紀增長，會開始覺得累、頭昏、沒有力氣，很多人以為這只是老化的正常現象，其實，可能是「心臟沒電」、心跳太慢！由於心跳太慢不僅可能有猝死風險，甚至可能提升中風危機。因此，必要時可能需要植入心臟節律器幫忙穩定心跳。新竹馬偕醫院心臟內科林柏霖醫師表示，正常人心跳每分鐘須達六十至一百下，若心跳過慢時，可能與年齡、藥物以及合併疾病有關，一旦發生心跳變慢且出現心悸、胸悶、昏厥、頭暈、呼吸急促等症狀時，務必及早就醫，與醫師討論合適治療策略。
新型智能速率節律器動靜皆宜 依照需求調整心跳
林柏霖醫師說明，目前治療方式之一就是植入心臟節律器，一般是由活動（走路、起立等）產生震動後，誘發節律器加速心跳，醫師可依患者需求設定最低心跳。如今已有新型的智能速率心臟節律器可選擇，智能速率心臟節律器可依照患者自身狀態，隨時調整符合當下的心跳，可達到動靜皆宜，提供與健康人一樣的生理性心跳。此外，過去傳統節律器無法接受核磁共振檢查，現在新型也有所突破，不用過於擔心未來會缺乏一項健康檢查的利器。
林柏霖醫師曾收治一位女性個案，常因不明原因暈倒，經由皮下植入器監測後，才發現原來她每次上廁所時，會出現自律神經失調，合併血壓降低造成心臟過慢，因而導致昏厥。
與患者討論後決定裝上智能速率心臟節律器，此後再也沒有發生不明原因暈倒，大大增加生活品質。
居家監控隨時掌握健康 及早討論合適治療
新型的智能速率心臟節律器相較傳統型，使用年限較長，故可大幅降低更換電池頻率，減少手術風險。同時可搭配居家監控系統，將心搏數據上傳雲端進行分析，讓醫師能隨時掌握患者健康狀況，是疫情時代相當好的治療選擇。
林柏霖醫師提醒，接受心臟節律器手術後，若發現傷口發紅、熱、腫、痛或開始流出液體，務必盡快就醫檢查。雖然現在疫情尚未平息，但裝有心臟節律器之病人，務必記得定期遵照醫囑，回診接受心臟節律器功能檢查；如需接受其他治療時，請主動出示心臟節律器識別卡，避免實施可能干擾心臟節律器功能之治療。平時應保持健康生活型態，避免吸菸、喝酒，也是維持心臟節律器良好運作機能的重要關鍵。
延伸閱讀
失眠、暈眩沒精神全身壞了找不到原因？權威醫揭4關鍵元素，搶救體內的「植物神經」
喝咖啡健康嗎？有哪些好處與壞處？幫助防癌、減脂還能減少「自殺率」？