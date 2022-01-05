什麼是「煤氣燈操控」？專家詳解３關鍵：自我懷疑要小心！

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什麼是煤氣燈操控？３階段讓受害者自我懷疑！
煤氣燈操控的由來：
林仁廷心理師表示，「煤氣燈操控」（Gaslight）是一種扭曲受害者現實認知的心理控制手段。這一詞是出自於電影《煤氣燈下》，故事講述原本一位美麗、自信、獨立的女性，在丈夫為奪取財產、縝密的規劃下，故意將煤氣燈調得忽明忽暗，女主角對此異常燈光變化感到疑惑時，男主角堅持是女主角的幻覺，長期下來造成女主角逐漸對現實認知崩壞，開始懷疑現實、質疑自己，到最後精神上幾乎被丈夫所控制。
煤氣燈操控３階段：
林仁廷心理師更進一步說明，一般人在作判斷時，需仰賴「現實線索」，線索越充裕判斷也就越清晰越精準，而煤氣燈操控就是破壞、改變這些線索，讓受害者無所適從進而達到背後目的。和「黑暗PUA」相似，手法略有不同，可分成「摧毀認知」、「重建認知」、「達到目的」三個步驟。
摧毀認知如否定、質疑等，受害者長期受到判斷能力的挫敗時，便會開始自我懷疑。常見例如「你太敏感了，人家沒有惡意」、「是你看錯了」、「你明明就有說過，又忘了」、「你怎麼會有這樣的想法」等。
接著，在自我懷疑的情況下，操控者也漸漸成了唯一的依靠，但操控者提供的又是單方面、虛假、扭曲的資訊，受害者的認知及價值觀便會逐漸被改變，例如「你現在只能相信我了」、「大家都是這麼想的」等。
最後，在前述認知摧毀並重建的情況下，受害者狀態每下愈況，且很難敘述受到了什麼樣的迫害，精神和心理受到長期虐待，在法律及眾人面前卻有苦說不出，操控者更容易得到想要的目的。另外，此狀態下關係之間的地位也會逐漸拉開，原本對等的關係也出現地位之差，受害者長期處於弱勢更容易操控及打壓，加速整體進程。
煤氣燈操控各關係皆有可能，若出現在職場…
煤氣燈操控不單只會在伴侶之間，各個關係皆有可能，林仁廷以日常作舉例，若出現在職場，就有可能例如老闆將員工貶低的一文不值，不斷增加工作量，即便完成也否定員工的努力，明示或暗示員工辦事不利、要是別的公司早就開除了，製造社交的恐懼，並指只有自己可以接受這樣的員工，藉此達到低薪的目的。
摧毀認知的煤氣燈操控，如何察覺？
了解煤氣燈操控對心理健康及生活的影響，林仁廷心理師也分享煤氣燈操控的辨識方法，可從觀察自己及觀察對方兩個方向著手。
觀察自己，例如發現開始不相信自己時，可回想轉變過程，若這些過程都是人為因素、特定人物給予的負面反饋、且相處時無法自己作主、抬不起頭、產生社交恐懼，總總卻又無法反駁，便應盡快尋求協助。
若從觀察對方來看，外顯的會類似恐怖情人，有諸多令人恐懼的威脅、暴力等舉動；不外顯的則常見「我是為了你好」，但實則不然，多傳達著否定、暗示、誤導的訊息。心理師強調，不論是否正處於煤氣燈操控中，任何關係裡有不相信自己、不自在、不舒服、不自主等情況，都要提高警覺。
如何防範煤氣燈操控？心理師：建立自己！
林仁廷心理師表示，大部分的人並非沒有危機意識，常見的是過度的壓抑或貶低自己，例如「我又沒那麼好，這事情不會發生在我身上吧？」、「沒有對方我要怎麼生活？」等。因此防範煤氣燈操控，認識自己、接納自己、自我成長是相當重要的課題，建立起應有的保護意識更有助防範。
首先了解，感受並沒有對與錯，即便是幻覺也會有意涵，自己的感受最重要，討論可尋找能夠理解、嘗試理解的人，不要找會否定當下感受的人，以避免原本位於中性的感受成了是非題。
其次，可主動學習新知、增廣見聞、多與他人交流，也有助吸取更多元的各項知識，訓練思考邏輯及選擇能力，自己的判斷原則也會愈加明朗。
第三，關係不要只有一段，也不要是封閉的，應建立起更多元的親友關係及支持網路，在一段關係當中產生懷疑時，可從這接關係中了解並分析，不用擔心「家醜外揚」，因為以親友為基礎的支持網路，本就是個給與依賴及鼓勵的存在。不過，以上三項都需與「其他關係」接觸，若對方不同意會如同封鎖，那麼應以安全為考量，盡早逃離為佳。
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