搭鳴日號環島列車體驗《華燈》派對 武陵賞櫻專車明搶票
受到疫情的影響，早已悶壞的台灣民眾，都紛紛轉向深度國旅，用探索在地的「好所在」，來一解不能出國旅遊之苦。雄獅旅遊看準國旅商機，為了歡慶鳴日號上路滿周年，特別推出「限量版七日環島之旅」，這次列車將首度緩行三義泰安，讓旅客欣賞壯闊火炎山，並在九曲堂六塊厝路段領略舊鐵橋之美，以及通過有「台灣最美車站」之稱的多良站。並將在台南知事官邸舉辦戶外晚宴，邀請旅客Dress Code、盛大舉辦復古的《華燈初上》派對，5、6月份限量席次預計明天（1/6）早上10點開賣。另外，年年都是賞櫻熱點的「武陵農場」櫻花季，即將於2月12日開跑，交通部公路總局與國光客運等業者合作規劃多條交通路線，旅遊服務平台Klook也預計將在明天中午12點，在官網同步開賣武陵賞櫻專車套票，單人最低只要520元，含來回車次與武陵農場門票。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-05 18:09:58
雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，美學觀光列車鳴日號營運至今滿一周年，總運行距離相當於環台近45圈。雄獅旅遊已著手規劃拍攝包括韓、日、泰、西、英、法、德等7國語言宣傳短片，未來國境開放後，迎來入境旅遊市場，會讓鳴日號能成為一列國際專列。
而這次鳴日號限量版7日環島之遊預計5月20日出發，每位旅客上車還可以獲得520玫瑰花增添浪漫氣息，車上也會提供驚喜甜心廣播，並前往國立臺灣交響樂團大本營－台中霧峰，欣賞NTSO臺灣青年交響樂團限定版演出。而餐飲方面，會在古色古香的台南知事官邸舉辦戶外晚宴，邀請旅客Dress Code，舉辦盛大復古的《華燈初上》派對，以及前往一位難求的長濱SINASERA 24無菜單料理，提供限定專屬包場活動。
另外，新年度也即將迎來賞櫻的季節，年年都是賞櫻熱點的「武陵農場」櫻花季，即將於2月12日開跑，為了滿足旅客賞櫻的需求，交通部公路總局與國光客運等業者合作規劃多條交通路線供旅客搭乘；旅遊服務平台Klook也預計將在1月6日中午12點，在官網同步開賣武陵賞櫻專車套票，單人最低只要520元，含來回車次與武陵農場門票。
今年Klook還推出獨家經典日式冷便當加購方案，在1月13日前購買武陵賞櫻專車套票，就能以199元限量加購橫濱百年老店「崎陽軒賞櫻便當」，其中包括專程日本空運來台的櫻花和菓子，讓民眾賞櫻之外還能一飽口福，不用飛日本也儀式感滿滿。