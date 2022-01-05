日圓換匯價觸0.2408新低 但專家建議分批買、可多持美元
在美元指數今（2022）年以來續升，日圓兌美元貶破116價位，加上新台幣兌美元維持強勢，今（5）日盤中最高曾觸27.562元、升值8分，也使得日圓兌新台幣匯率持續走低，更已見到「0.23」字頭，創近23年新低，而台灣銀行日圓現鈔牌告賣出價盤中也一度探0.2408元，再刷新台銀有統計以來的15年新低，即新台幣1元可換到4.15日圓現鈔。若與去年1月6日高點0.2797元相較，以換新台幣5萬元來說，一年下來可多換2萬8878萬日圓現鈔、折合新台幣約6954元。不過，專家表示若未來有旅遊計畫的人可分批慢慢買，若是要投資仍不建議，倒是美元未來有望進一步升值，可多持一些美元。
記者顏真真/台北報導
2022-01-05 18:18:14
瑞銀指出，美元指數2021年漲近7%，隨著全球經濟增長放緩、美聯儲縮減資產購買規模和美國政府減少財政刺激，這些利好因素在未來一年將進一步共同支持美元升值，因為目前全球央行被分為「鷹派」和「鴿派」兩個陣營，前者正處於退出刺激措施或加息的過程之中，後者則傾向於在較長時期維持寬鬆政策和低利率。
相比之下，日本、瑞士和歐洲央行可能保持較寬鬆的貨幣政策，這會導致負收益的歐元、瑞士法郎和日圓貶值，但在未來一年，美國聯準會緊縮貨幣政策應會支持美元，美元、英鎊、加元、挪威克朗和新西蘭元等因為政策收緊而升值，因此，瑞銀建議投資人「多持有一些美元」，並考慮與美元有關的投資機會。
也由於日圓兌美元持續走弱，近日更已見到116價位，反倒新台幣兌美元在熱錢續湧下，還是維持強勢，尤其2022年以來盤中更升破27.6元，今日也一度衝到27.562元、升值8分，終場收在27.621元兌1美元，較前一交易日升值2.1分。
不過，也由於日圓弱、新台幣強，使得日圓兌新台幣匯價已見到「0.23字頭」，也創1998年8月以來新高，而台銀日圓現鈔賣出價今日盤中亦一度探0.2408元，再度刷新台銀有統計以來的15年新低，相當新台幣1元可換到4.15日圓現鈔，下午4時則收在0.2415元。
若以今日盤中最高價0.2408元來看，與去年1月6日高價0.2797元相較，以新台幣5萬元來說，今日可換到20萬7641日圓現鈔，去年1月6日只能換17萬8763日圓現鈔，也就是說，這1年下來可多換2萬8878萬日圓現鈔、折合新台幣約6954元。不過，匯銀人士認為，若未來有旅遊計畫的人可分批慢慢買，若是要投資仍是不建議。