媽開心煮蝦子加菜！貓咪竟「這反應」 網笑：不給面子
主子莫非是吃素的嗎？俄羅斯一名飼主養了一隻英國短毛貓「Baron（Барон）」，這天馬麻滿心歡喜地煮了蝦子準備讓牠好好大快朵頤，沒想到Baron竟然做出一奇妙的反應，網友看了也忍不住笑說：「這太過份了！」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 18:07:46
原來這天馬麻看Baron走到廚房好像肚子餓了，便直接從冰箱拿出一隻蝦子水煮，想讓愛貓好好品嚐一下。沒想到當馬麻將蝦子煮熟後端到Baron的面前時，Baron先是低頭聞了一下，接著竟然直接做出「乾嘔」的大動作，毫不保留嫌棄厭惡的模樣讓馬麻是又好氣又好笑！原來有別於一般貓咪聞到腥味就為之瘋狂，Baron一點都不愛吃海鮮，不管是蝦子、海膽、魚卵等等，牠一概全部打槍，只喜歡吃乾飼料啦！
馬麻將Baron嫌棄海鮮的影片分享在影音平台，果然Baron的反應讓影片在短短1個多月就累積超過3340萬人次觀看，許多網友忍不住笑說：「竟然會有對海鮮嘔吐的貓」、「牠是不是吃素的？」、「這反應太不賞臉了」、「乾嘔好過份XD」、「演藝科的嗎」、「莫非牠對海鮮過敏？」這裡提醒一下，雖然大部分的貓咪喜歡也可以食用蝦子，而蝦子也富含貓咪身體所需的一些營養物質，但是切記給貓咪的蝦子一定要煮熟並且不要任何調味，也要將蝦腸與蝦殼去除乾淨，避免吃到不乾淨的東西，也不要給過量喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）