COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吳姍儒規定賓客「不能穿太露」　喜帖溫馨提醒洩婚禮細節

▲吳姍儒（左圖右）規定賓客不能穿太露，婚禮細節曝光。（圖／吳姍儒、梁赫群IG）
▲吳姍儒（左圖右）規定賓客不能穿太露，婚禮細節曝光。（圖／吳姍儒、梁赫群IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-05 18:45:25

吳姍儒去年拋出震撼彈宣布結婚喜訊，今年1月29日將與交往5年的CEO男友步入禮堂，婚禮於文華東方酒店舉辦，眼看已經進入倒數，吳宗憲昨（4）日就開心與大女兒吳姍儒同框，手拿剛出爐的結婚喜帖，今天梁赫群也曝光喜帖內容，可以看到除了在賓客的穿著上有嚴格要求之外，場地的佈置風格也意外曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳姍儒與未婚夫閃照，被讚像偶像劇海報。（圖／吳姍儒IG、臉書）
▲吳姍儒（左）月底將與未婚夫步入禮堂。（圖／吳姍儒IG、臉書）
吳姍儒的喜帖由未婚夫設計，整體走少女漫畫風，散發出青春又浪漫的氣息，上頭提醒賓客務必穿著正式服裝，並以對話框的形式強調：「這是一場非常正式而隆重的婚宴，請穿著正式禮服搭配高跟鞋，或是正式西裝、打領帶搭配皮鞋」，並要求賓客避免穿著牛仔系列、休閒鞋、平底靴、球鞋、帽子、拖鞋、兩截式裙裝毛衣、涼鞋、針織衫、卡其褲等非正式服裝，也希望到場的女性好友可以避開性感風，避免過度暴露。

▲梁赫群曬出吳姍儒喜帖內容。（圖／梁赫群IG）
▲梁赫群曬出吳姍儒喜帖內容。（圖／梁赫群IG）
另外，喜帖上的一句話，也意外洩露婚禮的佈置，強調為避免與場地融為一體，所以事先公布色彩配置為黑、白、膚、橘色系。梁赫群稍早還曬出錄製《小明星大跟班》時的現場照，只見他手拿著喜帖與主持人吳姍儒合影，馬力歐、小鐘、詹惟中和潘若迪也一同入鏡，還不忘代表其他人開玩笑：「新娘沒想到大叔們都想坐主桌。」

▲梁赫群手拿喜帖開心與吳姍儒合影。（圖／梁赫群IG）
▲梁赫群（中）手拿喜帖開心與吳姍儒（左3）合影。（圖／梁赫群IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀