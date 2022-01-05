吳姍儒規定賓客「不能穿太露」 喜帖溫馨提醒洩婚禮細節
吳姍儒去年拋出震撼彈宣布結婚喜訊，今年1月29日將與交往5年的CEO男友步入禮堂，婚禮於文華東方酒店舉辦，眼看已經進入倒數，吳宗憲昨（4）日就開心與大女兒吳姍儒同框，手拿剛出爐的結婚喜帖，今天梁赫群也曝光喜帖內容，可以看到除了在賓客的穿著上有嚴格要求之外，場地的佈置風格也意外曝光。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-05 18:45:25
吳姍儒的喜帖由未婚夫設計，整體走少女漫畫風，散發出青春又浪漫的氣息，上頭提醒賓客務必穿著正式服裝，並以對話框的形式強調：「這是一場非常正式而隆重的婚宴，請穿著正式禮服搭配高跟鞋，或是正式西裝、打領帶搭配皮鞋」，並要求賓客避免穿著牛仔系列、休閒鞋、平底靴、球鞋、帽子、拖鞋、兩截式裙裝毛衣、涼鞋、針織衫、卡其褲等非正式服裝，也希望到場的女性好友可以避開性感風，避免過度暴露。
另外，喜帖上的一句話，也意外洩露婚禮的佈置，強調為避免與場地融為一體，所以事先公布色彩配置為黑、白、膚、橘色系。梁赫群稍早還曬出錄製《小明星大跟班》時的現場照，只見他手拿著喜帖與主持人吳姍儒合影，馬力歐、小鐘、詹惟中和潘若迪也一同入鏡，還不忘代表其他人開玩笑：「新娘沒想到大叔們都想坐主桌。」