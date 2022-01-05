移工變移民擬上路　網友曝越南同事反應普通掀討論

《四方報》報導，勞動部先前透露，「移工變移民」政策有望於今年上路，此舉將有望吸引移工來台工作、緩解少子化及高齡化社會勞動人口不足等問題。不過，有網友昨（4）日在PTT上表示，自己與公司的越南人聊天，談到此政策，普遍得到的反應卻十分冷淡，引發網友討論。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-05 19:14:33
原PO表示，自己公司越南同事很多，也經常與他們聊天，聽說政府有意開放外籍移工有條件永久居留，好奇詢問越南同事的意見，得到的反應卻都很普通。他表示，「就像台灣人去澳洲打工的一樣，一定是錢賺好拿回來台灣花，物價兩方差太多了，所以大部分的外籍勞工，都是賺到了錢，拿回去自己的國家花」，認為政府即使開放永久居留，勞力恐怕一樣會很缺。
貼文引發網友討論，有網友認同表示：「在台灣工作兩三年回去蓋漂亮別墅，根本不會有人想移民」、「的確在台灣賺完回去花應該比較爽，畢竟從小生活的環境雖然有差但也比較習慣」、「人家賺錢回去可以住大房過爽爽，白癡才會背房貸住台灣破房」、「100萬回家鄉蓋透天了誰跟你長住台灣」、「回家能蓋獨棟，定居台灣廁所都蓋不起」、「他們的薪水買不起房子阿，當然是回自己國家，越南的物價也比台灣低很多」。
也有網友質疑，「重點是能不能讓家人也有永久居留啊」、「台灣人自己都不生了，還指望別人當交替」、「台灣歧視這麼嚴重還想留人家」。對此政策懷抱樂觀態度的網友則表示，「還是會有少數願意定居吧，有開有希望」、「我們工廠不論自己的外包的都想盡辦法留」、「我認識的越南女生很想留在台灣」。