新北衛生局女職員墜樓亡！遺書控訴被性侵　前主管遭起訴

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不過之後廖男並未與老婆離婚，L女心灰意冷下離職搬家，想與廖男斷絕關係，但廖男仍糾纏不清，還跑到L女住處堵人。L女遂透過他人告知廖男老婆，廖男對自己苦苦糾纏，結果反遭廖男老婆提告妨礙家庭，遭廖男提告妨害名譽。L女在新任職單位還遭人匿名檢舉有不正當男女關係，被約談後讓L女心力交瘁，在臉書留下千字長文說出事情前因後果，墜樓輕生。
L女家屬對廖男提告，廖男全盤否認，一度獲得不起訴處分。但檢方重新偵辦後，比對L女所留長文以及同事、L女父母相關證詞，認為廖男確實涉及性侵L女、並因此導致L女輕生，今日將廖男依法起訴。（編輯：倪浩軒）
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