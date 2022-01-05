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新北衛生局女職員墜樓亡！遺書控訴被性侵　前主管遭起訴

▲新北市衛生局一位L姓女員工，2020年輕生並留下長文控訴遭到前主管廖男性侵。廖男一度獲不起訴處分，今（5）日逆轉遭檢方依強制性交罪嫌起訴。（示意圖／翻攝自GoogleMap）
▲新北市衛生局一位L姓女員工，2020年輕生並留下長文控訴遭到前主管廖男性侵。廖男一度獲不起訴處分，今（5）日逆轉遭檢方依強制性交罪嫌起訴。（示意圖／翻攝自GoogleMap）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 18:26:46

新北市衛生局一位L姓女員工，2020年7月3日自衛生局頂樓墜樓輕生身亡，L女在當天於臉書發出最後一篇貼文，寫下千字控訴遭到前長官、某長照護理機構執行長廖男性侵。L女家屬事後據此對廖男提告，廖男一度獲不起訴處分，但地檢署發回再議後，今（5）日案情逆轉，廖男依強制性交罪嫌遭起訴。

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據了解，L女與廖男及其他同事於2017年9月16日週六夜晚聚餐，酒後L女與廖男和同事陳男一起回到治療所休息，廖男見陳男先行離去，便起意性侵L女。事後廖男聲稱對L女有好感，才會一時把持不住，願與L女交往，但需要先花時間與老婆離婚。

不過之後廖男並未與老婆離婚，L女心灰意冷下離職搬家，想與廖男斷絕關係，但廖男仍糾纏不清，還跑到L女住處堵人。L女遂透過他人告知廖男老婆，廖男對自己苦苦糾纏，結果反遭廖男老婆提告妨礙家庭，遭廖男提告妨害名譽。L女在新任職單位還遭人匿名檢舉有不正當男女關係，被約談後讓L女心力交瘁，在臉書留下千字長文說出事情前因後果，墜樓輕生。

L女家屬對廖男提告，廖男全盤否認，一度獲得不起訴處分。但檢方重新偵辦後，比對L女所留長文以及同事、L女父母相關證詞，認為廖男確實涉及性侵L女、並因此導致L女輕生，今日將廖男依法起訴。（編輯：倪浩軒）

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