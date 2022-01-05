1922平台退場！各地移工怎約疫苗？勞動部：善用1955專線
《四方報》報導，因應國內接種率提高，1922平台暫時退場，民眾若有接種需求需至各地醫療院所、衛生局洽詢施打，指揮中心也推出「疫苗防治一網通」疫苗地圖，彙整醫療院所施打資訊。勞動部表示，疫苗地圖資訊較無法以過去多國語言懶人包方式翻譯呈現，鼓勵位於台北的移工可以至北車疫苗接種站進行施打，本梯次接種時間自1月3日起至16日止；外縣市移工則可透過1955專線協助。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-05 19:12:21
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前表示，1922預約平台是為了因應國內COVID-19新冠疫苗大量施打需求而推出，但由於國內施打率提高、多數民眾已經打完兩劑疫苗，整體需求量變小，因此將暫時比照流感疫苗，回歸造冊、醫療院所、接種站進行施打，並推出疫苗地圖協助民眾就近尋找醫療院所施打。
不過，對外籍移工而言，1922統一預約平台方便性更高，過去網站還提供英語介面，勞動部也曾推出多國語言操作說明，如今回歸地方衛生局施打，各縣市、院所預約機制差異大，也並非所有縣市皆有線上預約平台，多需自行致電詢問，比過去更為麻煩，更不用說移工面臨之語言隔閡問題。
勞動部向《四方報》記者表示，疫苗地圖網站不像圖卡，資訊較難翻譯成多國語言進行呈現，因此鼓勵北市移工可以直接至北車進行施打，本梯次接種服務將持續至1月16日，未來有其他接種站服務也都將透過「LINE@移點通」進行資訊推播。外縣市移工則可透過雇主協助，或善用1955專線，將由多語通譯協助移工尋找鄰近的醫療院所。