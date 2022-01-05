即刻救援馬公「抱卵母蟹」 前公視董事長霸氣買下全放生
前公視董事長、政治大學教育系副教授鄭同僚，一向關注海洋生態，日前才在國發會「公共政策網路參與平台」提案修法，將現行只有特定期間禁止捕撈的抱卵母蟹，改為全年禁捕。而鄭同僚今（5）日更在臉書發文透露，在澎湖馬公漁市看到許多抱卵母蟹被販賣，立即霸氣買下全部母蟹拿去海邊放生。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 19:13:24
鄭同僚表示，清晨在馬公漁市又看到不少抱卵母蟹，很多都還生氣勃勃。鄭同僚直呼「抱怨沒用」，立即決定救援，把所有活的抱卵母蟹通通買下，先衝到超商買美工刀，幫母蟹鬆綁後再摸黑開車送到適合他們生長的水邊。
鄭同僚感慨，水岸邊曾是自己小時候退大潮必來的地方，以前長著各種色彩繽紛的珊瑚，高高低低，在清晨的陽光下，彷彿天堂一般亮麗，但如今珊瑚全毀，已經是一片珊瑚屍體的黑暗爛地。
不過來不及為逝去的珊瑚地悲傷，鄭同僚透露籃子裡的螃蟹一直發出很大的匝匝聲，似乎是在提醒他，「我們快沒氣了，快點跑。」終於抵達水邊，鄭同僚先把整籃螃蟹泡在水裡，「一群母蟹的小腳都開始蠕動起來，彷彿很開心的樣子」。
之後鄭同僚再一隻隻，小心翼翼幫母蟹們切斷橡皮筋，然後放回水裡。鄭同僚強調，漁民漁販也都是善良的，他們只是為了生活，漁販阿桑也覺得抓抱卵母蟹不妥。鄭同僚最後呼籲，「漁業署最近將會召開修法規的會議，希望全面禁止捕抓抱卵母蟹。期待修法後，這樣一大籃抱卵母蟹的鏡頭，永遠不會再出現於全台各地的市場。」（編輯：倪浩軒）