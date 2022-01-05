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柯文哲指失言不比他少　林靜儀：打口水戰沒有意義

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農晚上陪林靜儀掃街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.05）
▲民進黨台北市黨部主委吳怡農晚上陪林靜儀掃街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-05 19:18:30｜2022-01-05 20:21:36

台北市長柯文哲父母昨在沙鹿與顏寬恒「巧遇」一事餘波蕩漾，柯文哲今指林靜儀針對婦女問題的失言次數不會比他少、講話也是亂七八糟。並批綠營以前說顏家是地方賢達，現在反咬是黑道，「過去小英跟顏家合體照會少嗎？」林靜儀表示，自己忙著改變地方政治氛圍，選舉若淪於和柯的口水戰，便失去意義。

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柯文哲今表示，過去民進黨要打擊國民黨時，曾「利用他、捧他」，「但有一天發現柯文哲阻礙他們吃香喝辣，哇！往死裡打！」還說綠營以前說顏家是地方賢達，現在反咬是黑道，「去翻過去的紀錄，小英跟顏家合體照會少嗎？」

林靜儀曾擔任民進黨婦女部主任，柯文哲批評她針對婦女問題的失言次數不比他少，「講話也是亂七八糟，講我在環南市場普遍打疫苗，她說什麼事後避孕丸？奇怪！」

林靜儀下午受訪時，對於蔡英文與顏清標合照一事表示：「過去民進黨政治人物參加宮廟活動，為的是信奉宮廟的民眾、神明在人們心中代表的意義，這些重要價值與意義，超然於特定的個人。」

▲柯文哲父母和顏寬恒「巧遇」後共餐的畫面，被網友揪出民眾黨新北市黨部主委楊博宇（後左一）參與其中。（圖／顏寬恒競選總部提供，2022.01.05）
▲柯文哲父母和顏寬恒「巧遇」後共餐的畫面，被網友揪出民眾黨新北市黨部主委楊博宇（後左一）參與其中。（圖／顏寬恒競選總部提供，2022.01.05）
對於柯文哲說父母是被帶去拜拜、與顏寬恒巧遇，網友卻揪出吃飯合照有民眾黨新北市黨部主委楊博宇，還手比顏寬恒的5號。林靜儀說，她的首要之務是說服台中第二選區選民了解，為什麼需要新的政治文化？讓民眾對她有期待的民眾覺得號地方勢力有翻轉的可能。「我們不要淪於和柯的口水戰，口水來口水去沒有意義，他要跟誰吃飯跟誰巧遇，我們都沒有意見。」

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