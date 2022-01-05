電能M砲 ─ BMW iX M60亮相，預計於CES大展中全球首發

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全新亮相的iX M60外觀配置專屬空力套件，專屬的鈦青銅車側飾板，以及在車側與車尾之高亮黑色、鈦青銅色相撘之專屬M徽飾，展現身分，並搭配藍色M款煞車卡鉗與可選配的22吋空氣力學設計鋁圈。車體採鋁合金空間衍架車體結構，並在車頂、車側與尾部輔以CFRP碳纖維強化塑料所構成之籠型結構，具高剛性與輕量化特性；CFRP碳纖維強化塑料首度運用於2003年推出的M3 CSL，至今BMW M GmbH大量運用該材質於旗下車款。優異的空氣力學設計，造就iX M60風阻係數僅cd 0.26；而置於底盤的高壓電池，有效降低車輛重心，讓iX M60可維持BMW一向引以為傲的均衡配重，以利提供優異操控性能。同時iX M60也搭載了M GmbH特別調校、並具有自動水平控制功能專屬氣壓懸吊。
大家最好奇的動力性能部分，iX M60在超增壓狀況下擁有高達619hp最大馬力，以及在Sport模式下具1,015Nm最大扭力，另在Launch Control起步模式與搭配M specific懸吊設定狀況下下，瞬間最大扭力還可增加到1,100Nm，0-100km/h起步加速僅需3.8秒即可完成。且搭載M款高性能車專用電力驅動系統，可長時間維持高負載運轉，保持加速力道，極速可達250km/h，並以WLTP 測試標準，最大續航力則可達566km。iX M60延續了BMW M GmbH 50年來在高性能車領域的優良傳統，並展現BMW M品牌進入高性能電動車新里程碑，平均耗能為22.5 – 18.0 kWh/100km，並達到零排放目標。
iX M60座艙融入M Power高性能氛圍，以及BMW最新的模組化系統，結合自動駕駛、車輛操作、智慧連接與數位化服務等先進技術，配置完善主動安全輔助科技，讓iX M60可達Level 3自動駕駛輔助等級；並同樣撘載圖像式全新BMW iDrive 8.0使用者介面、全新六角造型多功能方向盤、全新世代智慧語音助理2.0、車況抬頭顯示器、RSU遠端軟體升級、手勢控制功能、無線智慧型手機整合系統與BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技。
座艙中一大量採用天然皮革包覆座椅、中控台與車門內飾板，輔以金銅色飾板點綴，在任何數位顯示功能下都會有M專屬標誌，並配有Bowers & Wilkins Diamond 環繞音響系統，雙前座通風與加熱座椅等配備。
在節能減碳趨勢下，iX M60生產製程延續BMW i可循環環保理念，高壓電池所使用的鈷和鋰供應，由BMW集團自澳洲與摩洛哥可控來源採購，先進電動馬達中轉子無需使用稀土製成。同時使用的鋁材也是採用以太陽能發電廠之電力生產，100%採用綠色電力製造車輛與電池，高比例使用再生鋁與再生塑料。座艙內使用FSC認證木材，並以橄欖樹萃取物鞣製的皮革和其他天然材料，地板與地墊則是回收漁網製成。
BMW iX M60 將會在2022年1月於美國拉斯維加斯舉行的CES消費電子展中全球發表，並與其他全電動運動型多功能車 (SAV) 的其他車型在 BMW Group Dingolfing 工廠中生產，預計2022年6月開始於全球各市場陸續開始販售。