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Ionex「三振」PBGN聯盟！市佔連下兩城攻下台中、南投

▲1. 光陽搶先競爭對手，在清境區域開設換電站，開通後的第1天就有車友搶先騎乘最新的S7R。（圖／品牌提供）
▲1. 光陽搶先競爭對手，在清境區域開設換電站，開通後的第1天就有車友搶先騎乘最新的S7R。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-05 20:00:00

去(2021)年堪稱電動機車市場「戰國時代」，除PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟各家接連推出強勁車款之外，最令人矚目的焦點當屬於國內機車品牌光陽KYMCO。光陽去年3月推出Ionex 3.0 系列車款，夾帶著機車龍頭的氣勢，一推出就獲得不少「綠能騎士」激賞，尤其在8月推出全球首創的「尊榮換電」服務後，電車銷量扶搖直上，在短短4個月時間就「三振」PBGN，除了擊落聯盟過半成員，還奪得市佔年度第三的寶座，同時總銷量也有直逼亞軍的氣勢，令業界大感震驚。

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2021年對電車市場來說，是蓬勃發展的一年，根據交通部監理所掛牌數據，去年電車掛牌數占整體機車市場達12.07％，此比例與2020年相比顯著成長，顯示出，在政府補助助攻與品牌大力投入心血之下，消費者也逐漸接受電車產品。

電車市場去年站穩1成市佔，未來重回2019年近2成市佔也是極有可能。而在2021年全台油、電車掛牌數當中，最亮眼的品牌就是光陽。根據數據統計，2021年油車市場市佔率中，仍以龍頭光陽奪下冠軍，占比達到35.47％；同時，電車市場以往都由PBGN聯盟獨佔，去年開始光陽異軍突起挑戰聯盟霸主地位，全年度電車銷量已打趴聯盟過半成員，穩居全台第三寶座。

▲在8月Ionex正式推出尊榮換電後，9月開始銷量明顯大幅成長。（圖／品牌提供）
▲在8月Ionex正式推出尊榮換電後，9月開始銷量明顯大幅成長。（圖／品牌提供）
若細看各縣市數據，光陽Ionex系列車款去年12月掛牌數，於南投縣、金門縣是勇奪冠軍，而在台中市則是穩居亞軍寶座；另外，於電車市場重鎮台北市中，Ionex掛牌數雖屈居第三，但與市佔第二差距僅二位數；同時，在地方政府大力推廣電車的新北市當中，Ionex掛牌數同樣也是橫掃半數PBGN聯盟，穩居第三寶座。

光陽Ionex去年能有如此驚人表現，除了系列車款設計出色，且與市場做出分別之外，最重要的一步就是首創的尊榮換電服務。將2021年各月份電車銷量攤開來看可發現，在8月Ionex正式推出尊榮換電後，9月開始銷量明顯大幅成長；Ionex於9月崛起後，逐漸威脅到PBGN聯盟獨霸地位，最顯著成果就是，讓電車龍頭Gogoro從9月起市占逐漸低於8成；同時，在2021整年度排名中，光陽也毫無懸念穩居第三名，可說是Ionex僅花了短短4個月時間，即擊潰PBGN聯盟的半壁江山。

國內電車市場初期在政府大力補助之下，市佔率上看2成，不過歷經近幾年發展，業界可說是百家爭鳴，雖Gogoro的龍頭地位仍是獨霸，但市佔率也逐漸受到後起之秀瓜分。而這也證明，國內任何市場很難「一黨獨大」，只要品牌肯下工夫，推出受消費者青睞的產品，還是能開出另一片天。例如光陽Ionex的尊榮換電服務，解決電車用戶換電不便難題，莫怪乎能在2021年獲得如此驚人成績，一舉將市佔拉高，甚至威脅PBGN聯盟制霸全台的地位。

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