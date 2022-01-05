衛生局女職員輕生案逆轉　家屬：盼正義獲昭彰

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家屬向台灣高等檢察署聲請再議，全案於去年4月發回新北地檢署續查。檢察官仔細查看林女生前全部發文，再比對治療所同事、衛生局同事、被害者父母證詞，認定廖男涉強制性交，導致被害者羞忿自殺死亡，今天依強制性交等罪嫌起訴。
新北市衛生局林姓女職員109年7月3日深夜墜樓送醫不治後，被親友發現她在最後一篇臉書（Facebook）貼文控訴自己遭到前職場長官的權勢性侵、暴力對待。林女說：「願用這條命，讓真相浮出檯面」，並提及曾遭強暴及衍生的感情欺騙問題，以極端的方式結束29歲的生命。
本案發生後，引起社會針對「權勢性侵害」的諸多討論，在媒體及社群平台也引發不小的議論。林女親友後來成立粉絲專頁「沒發聲不代表沒發生」，呼籲社會大眾持續關注案情，也盼給予相同處境的被害人支持與建議。
林女的哥哥今天透過「沒發聲不代表沒發生」貼文表示，期望公理、正義能持續獲得昭彰。他說，「感謝檢察官看到了在隱密犯罪中，被害者的無助恐懼的心境，也請大家持續關心，並不要忘記那位女孩」。
新北市府衛生局發簡訊表示，衛生局對同仁發生事故，深感難過及遺憾，也在案件發生後主動配合、協助檢調單位調查，協助家屬善後，至於該案偵查，將尊重司法單位偵辦結果。
廖男原為新北市一家物理治療所的獨資負責人，案發後，辭去負責人身分。該治療所為新北市府衛生局簽約合作的長期照顧機構，包括復健醫療、喘息照顧、輔具服務等。
市府勞工局去年10月也協助安排專業老師前往該物理治療所，為同仁上課性平教育、性別工作平等法，及多元性別勞動權益。
衛生局今天表示，廖男原任職機構與市政府的合約，至今年8月到期。衛生局重新招標時，會將機關負責人的品德納為重要評估依據。（編輯：李錫璋）1110105
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