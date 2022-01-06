NOW早報／桃機再增3人確診！指揮中心證實　群聚累計8人

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指揮中心說明，因應桃園機場感染事件，指揮中心於第一時間針對外包清潔人員進行擴大採檢，已匡列861人，截至昨日晚間，已有4例陽性（案17266及前述3例陽性）、855例陰性、1例檢驗中、1例待採檢。總計清潔外包人員已確診共7人（案17230、案17238-17239、17266、及前述3例）。
指揮中心說明，因應今日晚間新增3位本土確診病例，前進指揮所立即啟動緊急作為如下：
1. 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。
2. 該公司其餘未隔離員工，共768人，今明兩日（1月6日-1月7日）每日以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所。1月8日將再度安排全員PCR檢驗。
3. 已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。
今日天氣／鋒面通過外出要帶傘！全台降溫偶有短暫雨
中央氣象局今（6）日表示，今天受東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，此外，南方雲系北移，中南部雲量偏多，偶爾也有零星降雨機會，尤其恆春半島有局部較大雨勢發生機率，請攜帶雨具備用；溫度方面，今天清晨鋒面通過，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，白天高溫，北部、東北部17至19度，中部、花東約19至22度，南部為23至26度，夜晚低溫方面各地為14到16度左右。
防疫計程車司機染Omicron！裝備將升級 提供防水隔離衣
桃園機場一位清潔員3日確診COVID-19，為本土個案，至今群聚案件已累計5人染疫，包含4名清潔員、1名防疫計程車司機。此為國內首起防疫計程車司機確診，格外受到外界關注。對此，指揮中心昨（5）日宣布，將會提升防疫計程車司機的裝備，提供防水隔離衣。
陳時中表示，防疫計程車司機、案17240的病毒基因定序出爐，確定感染Omicron變異株，而最新傳出確診的案17230也是感染Omicron變異株，但目前完整定序結果尚未出來，還無法判斷是否為相互傳染，關連性仍待調查釐清。
針對此次桃機感染案，指揮中心醫療應變組副組長王必勝已進駐桃機前進指揮所，目前社區篩檢站的場地狀況良好，針對相關人員持續進行採檢，另外對於機場內人員及防疫車隊也提出加強採檢措施，宣布定義後會要求各單位儘速配合實施，未來松山、小港機場同時配合辦理。而特別針對防疫計程車司機，指揮中心也將升級防護裝備，提供防水隔離衣等等。
Yumi私訊王力宏被曝光 閨密揪1疑點：根本蕩婦羞辱
王力宏與李靚蕾的婚姻風波延燒到不少圈內人，其中女團By2的妹妹Yumi（孫雨）就遭爆是兩人婚姻的第三者，李靚蕾更PO出Yumi通訊軟體上的裸體大頭照，Yumi也發聲明澄清自己是在李靚蕾之前，王力宏正式交往的女友，雙方一來一往交戰，如今，一名自稱是Yumi閨密也再度發文。
日前，李靚蕾發文指控Yumi是王力宏其中一個炮友，還公開一張女方貼裸乳的大頭照為證，證明王力宏和Yumi直到2015年8月都還有聯絡。不過，據《鏡周刊》報導，這則訊息只是Yumi想拜託王力宏幫忙宣傳專輯，周刊也製作一張模擬對話框圖片，卻遭Yumi閨密反擊。
自稱是Yumi閨密的「做個小孩007」，從Yumi出事以來，都一直在幫Yumi說話，對於這次周刊的模擬圖，她認為內容看似在幫Yumi洗白，大頭貼仍用李靚蕾指控Yumi的裸照，直呼這舉動根本就是「可恥的『蕩婦羞辱』」，並將兩張圖做對比，找出些微不同，暗指李靚蕾花錢買熱搜。
「做個小孩007」的此文一出，引起兩派網友議論，不少人力挺李靚蕾，「博主真是我看過最天真的傻子，不知道說你蠢還是啥，撿了顆石頭當成寶，程度遠遠不及蕾神一根小指頭」、「可是台媒本來就說了模擬圖片啊…這是在否認啥」、「人家發圖是想給王力宏洗白的，哪管By2」；也有網友支持Yumi狠酸李靚蕾，「秒上熱搜，鈔能力啊」、「好希望yumi可以沉冤得雪」、「正道的光，在線打假某李的截圖」。
福原愛有望再婚！江宏傑早知情 「視訊頻率」洩家庭近況
江宏傑去年與福原愛結束5年婚姻後，仍將生活重心投入工作和家庭，福原愛前陣子爆出與新歡「橫濱男」復合，還可望再婚，也不吝於透過社群平台露臉，反觀江宏傑氣色卻不如以往，他5日出席節目《全明星運動會》第三季記者會時，表示確實有看到前妻的新聞，也透露目前家裡的近況。
江宏傑日前在臉書上回顧2021：「2021年也許不是這麼如意，但也算是成長不少。」疑似已經得知福原愛找到下一春的消息，看來尚未走出離婚陰霾，而江宏傑今天被問到此事，支支吾吾表示有看到前妻正在熱戀的消息，至於是否會祝福對方，僅低調回覆：「要去問她，怎麼會問我？」一旁的藍隊領隊錢薇娟也按照慣例，出面替他擋刀：「我會祝福啦！」談及家庭近況，江宏傑透露目前過年尚未安排任何計畫，認為大家可以聚集在一起吃年夜飯比較重要，也表示現在一如往常，幾乎每天都會讓小孩和福原愛視訊。
《全明星運動會》將於22日再次走進小巨蛋，舉辦跨鏈科技「全明星運動會 巨蛋熱血演唱會」，讓觀眾近距離感受現場廝殺，現場將比賽4項刺激項目，包括射箭、巧固球、拔河與躲避球，與觀眾一起見證獎落在哪個隊伍，MVP贏家是誰，感受季中賽的刺激賽事，特別的是，除了競技外，現場也邀請《大嘻哈時代》高人氣歌手現場演唱，熱血的饒舌演出令粉絲相當期待。
iPhone太耗電？他關掉「1功能」秒省電 網跪：救我一命
近年來智慧型手機人手一支，成為民眾日常生活中密不可分的一部份，而不少人使用手機時，總會發現耗電速度越來越快，讓人相當苦惱。不過，TikTok（抖音）百萬網紅卡達瑪（Kadama）近日救以iPhone為例，分享如何解決手機耗電的問題，而引起討論。
近日卡達瑪於影片中分享，倘若手機APP一直在後台運行、不關閉，很有可能會造成手機耗電。卡達瑪建議大家，可以打開手機中的「設定」，尋找「一般」的選項，緊接著找到「背景APP重新整理」，將這功能關閉。卡達瑪解釋，這樣的操作會使得APP不會於後台重複運行，可讓電量減少的速度變緩慢。
不僅如此，卡達瑪還分享另一個妙方，可以前往設定中的「電池」選項，開啟「最佳化電池充電」這功能，不僅能延長電池使用壽命，還能讓電池續航力保持更久。影片曝光後，立馬引起眾多果粉討論，「你救了我的命」、「謝謝，我在電池方面遇到了很多麻煩，但我希望這會有所幫助」。
但據了解，蘋果軟體工程高級副總裁Craig Federighi曾透露，在後台沒有使用的程式是處於「待機狀態」，並不會占用資源，故沒有耗電的疑慮，倘若反覆關閉APP，會導致軟體需要重新開啟，恐會花更多的時間和電力。而卡達瑪的小撇步可能是於APP導致耗電，和一直反覆開關APP之間，所得出的一個較好的解決方案。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。