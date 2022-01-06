西安孕婦「檢測過期」入院被拒流產！官方究責多人被罰

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據了解，由於孕婦大量失血，情況危急，醫院後來才決定收治，但那時已是晚上10點多，結果就是胎兒已沒有心跳，確定流產。
事件在中國社群平台上引發廣泛討論，網友紛紛痛批，醫院作法過於刻板、不懂變通，直言：「防疫不是為了防病救人嗎？怎麼可以還能害人性命呢」、「真正可怕的不是新冠病毒」。
對此，西安市5日下午召開疫情防控記者會時表示，對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。
至於高新醫院孕產婦流產事件，經陝西省、西安市衛生健康委組織專家進行調查，認定該事件是一起「責任事故」，責成醫院向社會公開道歉，積極反思和梳理工作流程中存在的隱患，進一步加強醫院管理，優化就診流程；並對相關責任人作出處理，醫院總經理被停職，門診部、醫務部相關責任人則被免職。
此外，西安市紀委也對省市有關疫情防控期間，急救工作要求落實不到位、履職不力的西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分，對落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位的西安市衛生健康委主任劉順智給予黨內警告處分。
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