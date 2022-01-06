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西安孕婦「檢測過期」入院被拒流產！官方究責多人被罰

▲中國陝西省西安市近日因新冠疫情爆發，嚴格進行防疫控管，卻傳出有孕婦因此被耽誤就醫，結果不幸流產。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲中國陝西省西安市近日因新冠疫情爆發，嚴格進行防疫控管，卻傳出有孕婦因此被耽誤就醫，結果不幸流產。（示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-06 07:16:33

中國陝西省西安市近日爆發新冠本土疫情，自去年12月23日起便嚴格限制居民出行，並實施大規模全民普篩。然而，近日卻傳出當地有名懷胎8個月的孕婦，因腹痛求醫，卻被告知核酸檢測報告「有問題」，將她攔在醫院外受凍，等到終於獲准入院時，孕婦已經因為大量出血而流產；事件引發廣大中國網友撻伐，官方則表示，已對相關人員做出懲處。

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綜合中媒報導，孕婦家屬4日在網路發文痛訴，說自己的小阿姨本月1日因腹痛，於晚間8時許抵達西安高新醫院求診，卻因核酸陰性結果「過期4小時」，要她坐在醫院外面等。從影片中可以看到，大腹便便的女子無奈地坐在塑膠凳上，腳下的地板因出血而凝聚成一大片血漬，看上去相當嚇人。

據了解，由於孕婦大量失血，情況危急，醫院後來才決定收治，但那時已是晚上10點多，結果就是胎兒已沒有心跳，確定流產。

事件在中國社群平台上引發廣泛討論，網友紛紛痛批，醫院作法過於刻板、不懂變通，直言：「防疫不是為了防病救人嗎？怎麼可以還能害人性命呢」、「真正可怕的不是新冠病毒」。

對此，西安市5日下午召開疫情防控記者會時表示，對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。

至於高新醫院孕產婦流產事件，經陝西省、西安市衛生健康委組織專家進行調查，認定該事件是一起「責任事故」，責成醫院向社會公開道歉，積極反思和梳理工作流程中存在的隱患，進一步加強醫院管理，優化就診流程；並對相關責任人作出處理，醫院總經理被停職，門診部、醫務部相關責任人則被免職。

此外，西安市紀委也對省市有關疫情防控期間，急救工作要求落實不到位、履職不力的西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分，對落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位的西安市衛生健康委主任劉順智給予黨內警告處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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