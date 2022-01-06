COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蕾神鎚錯人？網揪裸聊疑點：Yumi不是小三　4推論藏貓膩

▲李靚蕾日前重錘Yumi指稱他是小三，而近來有自稱是王力宏工作人員網友爆料Yumi與王力宏的對話，其實只是在討論工作。（圖／翻攝李靚蕾微博、Yumi微博）
▲李靚蕾日前重錘Yumi指稱他是小三，而近來有自稱是王力宏工作人員網友爆料Yumi與王力宏的對話，其實只是在討論工作。（圖／翻攝李靚蕾微博、Yumi微博）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 07:21:22｜2022-01-06 07:22:49

王力宏日前被前妻李靚蕾爆出私下生活淫亂，牽扯不少女藝人，其中遭到影射的BY2妹妹Yumi更是發長文澄清自己的清白，但卻遭蕾神之鎚重擊，曬出2015年的私訊截圖，被外界認為是「小三鐵證」。但近日，就有媒體報導其訊息的完整內容，Yumi其實與王力宏聊的是公事，且王力宏並未已讀，在微博上引發網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《鏡周刊》報導，Yumi遭李靚蕾曝光跟王力宏的私訊截圖，讓Yumi遭受大批輿論攻擊，但報導還原當時Yumi與王力宏的對話，發現當時李靚蕾貼出的只有第一句招呼語，但其內容都沒公開，而真正的內容則是Yumi希望王力宏能幫BY2剛推出的新專輯錄一下祝福影片，好在記者會上做使用來宣傳，但王力宏根本就沒已讀。

而消息曝光之後，就有網友在微博上分析一番，指出當時按照李靚蕾爆料的截圖，私訊時間為2015年8月6日，而BY2那時的確在不久前的7月28日推出了新專輯《Cat and Mouse》，且Yum短信是10時46分發出，而李靚蕾11時01分就拍到了且處於未讀狀態。

▲
▲網友發現李靚蕾在Yumi傳訊的19分鐘後就拍下照片。（圖/的藍微博）
該網友猜測，王力宏可能從頭到尾都不知道這條訊息存在，且可能剛收到就被李靚蕾發現並刪除，因此王力宏最後也的確沒有錄製祝福影片給BY2；該網友說道，不管台媒爆出的第二條訊息是否為真，都會有「兩真兩假」的版本，若以Yumi第二條「請求王力宏錄新專輯祝賀影片的訊息為真」的角度來分析，分別是「李靚蕾知道Yumi短訊內容，明知是工作卻還誣衊王出軌」，或是「李靚蕾不知後續Yumi和王力宏對話後續，卻僅用一個沒有任何曖昧言語的訊息認定王出軌，甚至捏造王熱情回應對方來欺騙大眾」。

而若以Yumi第二條「Yumi請求王力宏錄新專輯祝賀影片的訊息為假」的角度來分析，也會有2種情況，一是「訊息中並無稱謂，因此手機無法證明是王力宏的，也無法證明是發給王力宏的」，二是「僅僅打招呼而已，無任何曖昧，無法認定王力宏出軌」，因此不管哪一個狀況，都無法有鐵證證實王力宏出軌。

▲Yumi（左）私訊王力宏對話遭曝光，閨密揪疑點直喊：根本蕩婦羞辱。（圖／翻攝孫雨IG、王力宏IG）
▲Yumi（左）私訊王力宏對話遭曝光，引發大陸網友熱議。（圖／翻攝孫雨IG、王力宏IG）
貼文一出，引來網友熱議「我就覺得怪，對方都澄清成這樣了，他有證據還不打出來....當時就覺得怪」、「她要有更可信的證據早就放了，或者直接交給法官也不來微博升堂了」、「如果說Yumi真的是聊工作，且王力宏最後也真的沒有錄製影片祝福，那這風向可就要變了」、「只能說如果槌錯人的話真的就很尷尬，蕾神還是需要出來澄清一下」；不過，也有人認為「李靚蕾明明只是反駁Yumi說謊和王力宏沒有聯繫，而非出軌」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀