蕾神鎚錯人？網揪裸聊疑點：Yumi不是小三　4推論藏貓膩

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而消息曝光之後，就有網友在微博上分析一番，指出當時按照李靚蕾爆料的截圖，私訊時間為2015年8月6日，而BY2那時的確在不久前的7月28日推出了新專輯《Cat and Mouse》，且Yum短信是10時46分發出，而李靚蕾11時01分就拍到了且處於未讀狀態。
該網友猜測，王力宏可能從頭到尾都不知道這條訊息存在，且可能剛收到就被李靚蕾發現並刪除，因此王力宏最後也的確沒有錄製祝福影片給BY2；該網友說道，不管台媒爆出的第二條訊息是否為真，都會有「兩真兩假」的版本，若以Yumi第二條「請求王力宏錄新專輯祝賀影片的訊息為真」的角度來分析，分別是「李靚蕾知道Yumi短訊內容，明知是工作卻還誣衊王出軌」，或是「李靚蕾不知後續Yumi和王力宏對話後續，卻僅用一個沒有任何曖昧言語的訊息認定王出軌，甚至捏造王熱情回應對方來欺騙大眾」。
而若以Yumi第二條「Yumi請求王力宏錄新專輯祝賀影片的訊息為假」的角度來分析，也會有2種情況，一是「訊息中並無稱謂，因此手機無法證明是王力宏的，也無法證明是發給王力宏的」，二是「僅僅打招呼而已，無任何曖昧，無法認定王力宏出軌」，因此不管哪一個狀況，都無法有鐵證證實王力宏出軌。
貼文一出，引來網友熱議「我就覺得怪，對方都澄清成這樣了，他有證據還不打出來....當時就覺得怪」、「她要有更可信的證據早就放了，或者直接交給法官也不來微博升堂了」、「如果說Yumi真的是聊工作，且王力宏最後也真的沒有錄製影片祝福，那這風向可就要變了」、「只能說如果槌錯人的話真的就很尷尬，蕾神還是需要出來澄清一下」；不過，也有人認為「李靚蕾明明只是反駁Yumi說謊和王力宏沒有聯繫，而非出軌」。（編輯：張嘉哲）