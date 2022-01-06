《美股》Fed恐加快升息及縮表　那指、尖牙股哀號

MoneyDJ新聞 2022-01-06 07:13:26 記者 郭妍希 報導
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受到聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議記錄暗示，聯準會(Fed、見圖)升息步伐可能比預期還快的衝擊，科技類股跌勢慘重，那斯達克指數創去(2021)年2月以來最大單日跌幅，「尖牙股」(FAANG，即臉書(Facebook Inc.)母公司Meta Platforms、蘋果(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon.com Inc.)、Netflix Inc.和Google母公司Alphabet Inc.)同步下挫。
道瓊工業平均指數1月5日終場下挫1.07%(392.54點)、收36,407.11點。那斯達克指數重挫3.34%(522.54點)、收15,100.17點，跌破100日移動平均線，創2021年12月20日以來收盤新低。標準普爾500指數下挫1.94%(92.96點)、收4,700.58點，跌破20日移動平均線，創2021年12月22日以來收盤新低。費城半導體指數重挫3.22%(129.13點)、收3,879.87點，創2021年12月21日以來收盤新低。
Fed 5日下午公布的FOMC 12月貨幣政策會議記錄顯示，Fed官員曾討論是否要在升息後，於今(2021)年稍晚縮減資產負債表。
Fed已開始減少每月購債規模，也早對市場暗示，購債行動3月退場後很快就會升息。不過，對於規模逼近9兆美元的資產負債表Fed究竟有何打算，仍是投資人密切關注的問題。
最新公布的FOMC會議紀錄顯示，央行官員考慮升息、縮表同時進行，作為另一種移除寬鬆貨幣政策的方式。紀錄稱，「幾乎所有與會官員都同意，首次調高聯邦基金利率目標區間後，於某個時間點啟動縮表，應是合適的舉措。」
CNBC報導，Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield說，Fed決定縮表，是今年一項關鍵風險。若Fed開始縮減資產負債表，恐造成災難。他原本假設Fed會維持資產負債表規模不變，但假若通膨真的持續火熱，那麼Fed確實有可能縮表。
Hatfield說，若真的發生縮表情況，代表Fed不僅不再對市場挹注流動性，還會將流動性撤出。當Fed開始抽出流動性，股市不會是人們能夠安身之處。
Fed也暗示要更加積極升息。紀錄顯示，「與會官員提到，依據他們對經濟、就業及通膨前景的看法，提早或加快升息，可能是合理作法。」
科技巨擘應聲重挫。Netflix、Alphanet分別下挫4%、4.68%，Meta Platforms、微軟(Microsoft)及蘋果也分別下挫3.67%、3.84%、2.66%。另外，超微(AMD)、輝達(Nvidia)也重挫5.73%、5.76%。
Hatfield指出，人們開始從科技、高成長及動能股轉移至價值、景氣循環及高股息類股。他說，流動性是導致這一切的主因，並不一定是因為利率的關係。當市場擁有充裕流動性，投資人會採取動能投資策略，因為Fed政策會推高股票、債券價格。一旦Fed決定抽回流動性，投資人只會想要買進最便宜、風險最低的資產。
值得注意的是，小型股指標羅素兩千指數(Russell 2000)重挫3.30%，創2021年11月26日以來最大單日跌幅。標普500的金融股指數也下滑1.3%，從前一日的歷史收盤新高拉回。
個股變化方面，線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce.com Inc.、在瑞銀(UBS)將兩家企業投資評等從「買進」降至「中立」後，股價分別大跌8.28%、7.14%。瑞銀表示，有鑑於企業已因疫情提前進行科技支出，預測2022年Salesforce、Adobe的營運成長料趨緩。
亞馬遜投資的電動車新創商Rivian Automotive Inc.重挫11.22%、收90.01美元。亞馬遜也下跌1.89%。前身為飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)的汽車製造商Stellantis 5日宣布，亞馬遜將為其提供車內儀表板軟體及雲端服務，亞馬遜也會成為2023年電動車「Ram ProMaster」的首家商業客戶。Rivian之前已和亞馬遜簽約，將在2030年底前為亞馬遜生產100,000輛電動車。
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資料來源-MoneyDJ理財網