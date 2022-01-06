發言剛惹爭議 立陶宛總統：始終支持與台促進經濟聯繫
立陶宛當地媒體報導，該國總統瑙塞達 （Gitanas Nauseda）於1月4日指出，他不認為台灣開設代表處有錯，但是代表處名稱並沒有徵詢過他的意見，此言一出引發熱議，外界揣測這是否代表立陶宛後悔因挺台招致北京制裁。不過除了立陶宛外交部長、國會議長紛紛反駁瑙塞達的說法以外，他本人也於6日在官方推特表示，一直支持並促進與台灣建立經濟聯繫。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-06 08:28:31
瑙塞達6日在推特上發文，聲稱「一直支持促進與台經濟聯繫，並在立陶宛和台北建立非外交的貿易代表處。」
瑙塞達並指出，立陶宛是個尊重國際承諾的主權民主國家，有權與其他國家和地區發展聯繫。
自從「駐立陶宛台灣代表處」去年11月在立陶宛成立後，北京當局因表達強烈不滿，降低兩國關係至「代辦」層級，並禁止立陶宛貨品通關進入中國；中國外交部發言人汪文斌5日在回應立國媒體報導時表示，立陶宛認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正製造「一中一台」的錯誤情境，回到「一個中國」原則的軌道上。
有分析指出，瑙塞達4日的言論引發後續爭議，也令立陶宛政府的內部分歧成為外界焦點，他與總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）的角力也更加受到關注。