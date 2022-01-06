苗栗農工行政大樓清晨起火！黑煙竄天 疑電線走火釀災
國立苗栗農工今（6）日天清晨4點多傳出火警事故，行政大樓3樓人事和主計辦公室內的影印機、碎紙機被燒毀，警消獲報到場，在1小時將火勢撲滅，起火原因不排除為電線走火，所幸無人員受困、受傷，學生學籍資料也未受損。
編輯中心／綜合報導
2022-01-06 10:30:53
苗栗縣消防局上午獲報，國立苗栗農工行政大樓發生火警，3樓竄出濃煙，派出苗栗、頭屋及特搜分隊10車、消防人員23名趕往灌救，發現3樓人事、主計辦公室中間木板隔間起火，燃燒約2平方公尺。所幸該建築物消防設備正常作動，警衛及時報案並迅速尋找異常位置，並使用滅火器嘗試滅火，落實自衛消防編組訓練之成果。
據了解，現場為3樓RC建築物，消防人員抵達現場後發現3樓竄出大量黑煙，苗栗分隊立即佈署水線並派遣人員著裝及攜帶破壞器材，搶救人員入室後迅速找到火點，出一水線後順利撲滅火勢，並逐步搜索確認現場無人員受困，使用熱顯像儀(TIC)確認現場無危害後返隊。
針對起火事故，幸無人受困、受傷，學生學籍資料也未受波及，至於起火點疑似在會議室旁的影印機、碎紙機，不排除為電線走火，消防局將進一步釐清起火原因。（編輯：林莞茜）