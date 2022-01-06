市長也瘋《華燈》？吳慷仁一篇文釣出柯文哲：謝謝寶寶
桃園機場疫情擴大，累積8例確診，指揮中心已匡列93名機場清潔人員，金鐘影帝吳慷仁在臉書發文，請民眾不要鬆懈防疫，釣出台北市長柯文哲留言：「謝謝『寶寶』。」上千名網友按讚朝聖，直問市長也看《華燈初上》？
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-06 11:17:55
吳慷仁看著國外疫情再起，雖不想唯恐天下不亂，但想告訴粉絲：「我們好像沒有理由覺得來到的機率很低，雖然我們多少已經鬆懈許久，捫心自問，我有點放鬆了，雖然我們的防疫英雄們還是兢兢業業地替我們把關著，是不是彼此提醒一下，我們一起注意注意。」
吳慷仁溫暖有力的言語，獲得許多網友支持，大夥暱稱他在《華燈初上》的第三性公關角色「寶寶」，留言說「寶媽媽說什麼，我都聽從」、「貼心的寶包」、「太誠實了La」、「我一定會聽寶寶的話la」。
台北市長柯文哲也在吳慷仁臉書留言：「謝謝『寶寶』幫忙提醒大家，發揮公眾人物正向影響力，也呼籲大家趕快接種疫苗，現在到北市接種有200元禮券。」吸引網友朝聖「阿北太潮the la」、「阿北居然知道寶寶XD」、「哇，是政壇大咖市長耶！你本人真的有時間看《華燈初上》？」
※【NOWnews 今日新聞
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