教師導護遭撞昏迷　學校師生祈福、代收愛心捐款

鳳翔國中梁姓教師於去年（110年）12月1日執行導護遭闖紅燈車輛撞擊送醫昏迷，目前尚在醫院治療尚未清醒，師生集氣做卡片，盼梁師早日安康；市長陳其邁昨天（5）日上午也特別赴國軍高雄總醫院關心梁師醫療與復原狀況，請醫院全力提供醫療專業，學校也將協助代收社會各界的愛心捐款，也期待大家共同送暖，共同支持家屬後續復原之路。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-06 11:08:10
高雄市長陳其邁第一時間即責成教育局等相關單位全力協助家屬處理相關事宜，並同步啟動目睹學生、家長等安心關懷輔導處遇機制，由於梁師仍在醫院治療中，教育局長謝文斌於事發後第一時間，就立即代表市府先行致贈慰問金10萬元，學校及相關單位亦積極協助家屬針對肇事者提出訴訟與求償。
另考量梁師未來復健照護之路仍需協助幫忙，基於照顧學校教師並協助其3位分別就讀於幼兒園、國小與國中階段的子女們度過難關，學校也協助代收社會各界的愛心捐款，民眾若想捐款協助梁師，可匯款至學校保管金專戶。
謝文斌局長表示，為供善心人士捐款之學校保管金專戶，戶名為「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」、帳號「高雄銀行鳳山分行200-103-085488」、銀行代碼「0162003」，提醒捐款民眾註明指定「協助梁師事故案」、匯款人姓名、電話號碼，如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-7929337轉41鳳翔國中曾主任。希望藉由大家的力量共同為梁老師集氣，讓梁老師早日康復。