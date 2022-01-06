特企／聯外交通推動市郊房市　中台灣2蛋白房市熱度驚人

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專家分析，沙鹿區房市交易熱絡，除了有通膨置產話題催化，還有3大因素帶動；首先，中科產業園區帶來的人口紅利，從西屯區外溢至鄰近城市，而位居海線門戶樞紐的沙鹿區優先受惠。
其次，有市區任意門之稱的「特5號」以中科為起點，向西一路延伸，銜接向上路六段，縮短沙鹿與市區距離。隨著「特5號」興建工程已進入尾聲，預計2022年開通，成為科技人移居新契機。
第三點則是相較市區仍平易近人的房價。專家則解釋，沙鹿區房價雖然已從1字頭快速攀升至3字頭，但相較於市中心，房價仍算親民，「以預售市場來說，總價1300萬內可在沙鹿區選到適合小家庭居住的三房兩廳格局，同樣價格來到市區能挑選的物件少之又少」也讓購屋族逐漸向外移居。，
沙鹿指標建案「住寅大晶囍」位於正德路近屏西路口，基地面積722坪，產品規劃2+1房25坪 、3房30坪，總戶數共61戶。全案以豪宅規格打造，除了於停車場進出口處設置第二門廳外，地坪採全貼磚處理，並設有公共廁所，提升社區質感與便利性；建材配備也升等，全戶搭載德國太格木地板、德國BWT全棟淨水設備、TOTO衛浴五金配件。
事實上，快速路網縮短市郊與市區距離，沙鹿區並非唯一案例，與台中市僅一線之隔的彰化縣市區，更是台中以外中台灣最熱門的二線城市！
「員林與台中看似跨了兩個縣市，但在聯外交通輔助下，南來北往變得十分便利，也成外溢買盤首選購屋地段！」彰化在地業者林義富經理表示，台74線快速道路不僅是台中都會區交通樞紐，也是串連中彰投交通路網的重要道路之一，從員林市區可經由台76線銜接國道一號及國道三號、台74線進入市區；而台1線往北連接74號快速道路，也可從員林直通新烏日高鐵站。
隨著交通路網成形，買盤轉向外圍購屋已是常態，基地位於員林184重劃區的「合陽鼎峰」，於今年第三季開案，銷售至今約三分之一的已購客來自台中，現場專案解釋，隨著台中市房價不斷高漲，員林作為為南彰化第一大城，匯聚大型產業聚落，生活機能純熟，房價卻不像台中市區一樣高不可攀，成為外溢買盤移居首選。
「合陽鼎峰」基地面積2384坪，產品規劃2～4房，28～47坪，總戶數299戶。該案位處圓林園特區，周圍街廓寬敞且公園綠地集中，從中高樓層遠眺可見佔地約7500坪的圓林園蓄洪池公園。此外，該案也是目前員林最大開發案，社區更打造12項休閒設施，從交誼廳、健身房、閱覽室、輕食區、多功能媽媽教室等，滿足全齡化宅居需求。