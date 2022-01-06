選民得罪不起！中捷藍線之爭藍綠共識「兩站都不能少」

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林佳龍今大動作爭取增設坪頂站，而非廢除正英站。對手陣營指正英站當初由藍綠議員一起爭取，林佳龍劍指顏家：「有公職人員在場站周邊擁有土地，涉及利益迴避，其他爭取的議員並未在此擁有土地。」他強調捷運涉及台中市百年發展，藍線因顏家土地而變更路線，導致難度、預算、時程都增加，市府應公佈相關資料回應社會質疑。
台中市副議長顏莉敏稍晚在正英路、台灣大道口發起「拒絕政治操作 捷運一站都不能少」行動，強調捷運設站是民意與專業評估，但也說「沒有2選1的問題，坪頂和正英一站都不能少。」
顏莉敏說，林佳龍台中市長任內送出的可行性評估既沒正英站也沒坪頂站，報告都有紀錄可查。她早已爭取設置正英站與坪頂站，不像林佳龍到選舉才想起。多位里長也說，正英路附近7個里人口數超過2萬，設正英站是在地鄉親期望，不懂為何選舉一到就被拿出來炒作？如果要說圖利，豈不是所有支持正英站的鄉親、專家都在圖利？
顏寬恒也批評：「林佳龍市長任內對海線重大建設完全沒幫忙，還好意思說正英站是轉移！如果他連任市長，是不是兩個站都沒有了？如果林靜儀當選，正英站是不是就取消了？」
中市府交通局表示，捷運藍線綜合規劃期間，市府在中區、西屯區、沙鹿區舉辦過三場公聽會，交通局收集多方意見後，與顧問公司逐一探討各方建議，才在整體站位上進行調整、決定設正英站。