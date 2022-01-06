COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

選民得罪不起！中捷藍線之爭藍綠共識「兩站都不能少」

▲林佳龍一早站在台灣大道路口，呼籲增設捷運坪頂站。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.06）
▲林佳龍一早站在台灣大道路口，呼籲增設捷運坪頂站。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-06 12:19:46

台中市捷運藍線站位及路線變更，今繼續成為中二立委補選纏鬥話題，林靜儀競選總部主委林佳龍親自上陣，爭取坪頂站起死回生，強調捷運涉及台中市百年發展，不能因顏家土地而變更路線；顏寬恒則由妹妹顏莉敏代打，批評一切都是選舉操作。有趣的是，雙方陣營都不敢得罪選民，意外形成「坪頂、正英兩站都不能少」的共識，燙手山芋落回中市府手上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中二立委補選倒數３天，候選人林靜儀競選總部主委林佳龍今（6日）一早與多位民進黨市議員到台中市龍井區遊園北路、台灣大道口拜票。該處原為爭取坪頂站設置點，林佳龍受訪時表示，從東海別墅到弘光科大之間有4公里，原就有預留站，預計可服務坪頂站區約2萬4千人，呼籲台中市民共同搶救，讓大肚山上往都會公園、監理所等交通交會處能設捷運站。

林佳龍今大動作爭取增設坪頂站，而非廢除正英站。對手陣營指正英站當初由藍綠議員一起爭取，林佳龍劍指顏家：「有公職人員在場站周邊擁有土地，涉及利益迴避，其他爭取的議員並未在此擁有土地。」他強調捷運涉及台中市百年發展，藍線因顏家土地而變更路線，導致難度、預算、時程都增加，市府應公佈相關資料回應社會質疑。

▲顏莉敏反擊林佳龍，強調正英、坪頂兩個站都要。（圖／顏寬恒競選總部提供，2022.01.06）
▲顏莉敏反擊林佳龍，強調正英、坪頂兩個站都要。（圖／顏寬恒競選總部提供，2022.01.06）
台中市副議長顏莉敏稍晚在正英路、台灣大道口發起「拒絕政治操作 捷運一站都不能少」行動，強調捷運設站是民意與專業評估，但也說「沒有2選1的問題，坪頂和正英一站都不能少。」

顏莉敏說，林佳龍台中市長任內送出的可行性評估既沒正英站也沒坪頂站，報告都有紀錄可查。她早已爭取設置正英站與坪頂站，不像林佳龍到選舉才想起。多位里長也說，正英路附近7個里人口數超過2萬，設正英站是在地鄉親期望，不懂為何選舉一到就被拿出來炒作？如果要說圖利，豈不是所有支持正英站的鄉親、專家都在圖利？

顏寬恒也批評：「林佳龍市長任內對海線重大建設完全沒幫忙，還好意思說正英站是轉移！如果他連任市長，是不是兩個站都沒有了？如果林靜儀當選，正英站是不是就取消了？」

中市府交通局表示，捷運藍線綜合規劃期間，市府在中區、西屯區、沙鹿區舉辦過三場公聽會，交通局收集多方意見後，與顧問公司逐一探討各方建議，才在整體站位上進行調整、決定設正英站。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀