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當同齡學生如火如荼準備考試時，確診「惡性骨肉癌」的李欣恬卻因X光檢查出不明白點而寢食難安；當同學在學校上課時，她卻因半夜高燒而掛急診。歷經了腫瘤切除、自體骨重建、細菌感染處置、癌細胞復發、人工血管阻塞、異體骨移植，種種努力只為了保住左腳。
「不截肢，但左腳會變成累贅；截肢，雖然少了一條腿，但只要有義肢，還是可以做很多事情。」欣恬表示，雖然癌症讓她失去了左腿，卻也讓她遇見一起對抗骨肉癌的戰友，讓她有勇氣面對各種挑戰。
與病魔對抗的七年間，欣恬從失去左腳的鬱鬱寡歡，到後來學會轉念用「樂觀」面對人生，她把這些從他人身上得到的力量，轉而分享給其他同樣受截肢所苦的病友，讓這份溫暖持續傳遞 下去。
女兒罹癌、丈夫驟逝 與死神交手四次
四十五歲罹患乳癌；五十三歲小女兒罹患骨癌；五十七歲罹患肺腺癌，同年，小女兒罹患血癌。在黃素春五十八年的生命中，已經與死神博弈數回。正值事業成功、家庭美滿的人生巔峰，卻遭逢巨變，令黃素春措手不及。一蹶不振的她，埋怨上天的不公：「我還要陪伴孩子們長大啊！」秉持著這個信念，她決定勇敢面對疾病。
黃素春認為，即使生病也該享有人生的主導權！她不再把自己當成病人，反而穿上志工背心，開始加入醫院的志工行列，陪伴心慌恐懼的乳癌病友，告訴他們：「罹癌也能夠活得很精彩！」
針對癌症多層面分享 與癌症溫柔共存
醫療科技的進步，癌症已經不再是不治之症。但抗癌之路辛苦且漫長，癌友在治療過程中，不免會遇到一些疑問，因此《我要活得比過去精彩：解鎖癌友真心話，戰勝心障礙》也以「癌友真心話」為主題，邀請醫療、心理、營養等各領域的專家，針對癌友從看診、確診、治療到預後期間常見的心裡話，進行專業的分享，期盼讓正在與癌症奮戰的朋友們，接受正確觀念，度過抗癌的艱辛。
資料來源：健康醫療網 「抗癌鬥士」化衝擊為養分 第二次新生活得比過去精彩
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