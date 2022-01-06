MLB／大咖FA鈴木誠也排第6 美媒估合約4年6400萬美元
前日本職棒（NPB）廣島鯉魚強打鈴木誠也挑戰大聯盟。根據外媒《CBS體育》報導，鈴木誠也在大聯盟尚未簽約的前10名FA選手中排名第6，並預測他會簽下4年6400萬美元的大型合約。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-06 12:25:49
鈴木誠也日前透過入札制度挑戰大聯盟，這位27歲的好手在日職一軍9年繳出打擊率3成15、182轟的恐怖成績，2021年球季拿下打擊王、上壘率王，並且敲出38轟位居央聯第二，加上俊足、出色的守備範圍與臂力，獲得大聯盟球隊的熱烈注目眼神。
日前多間媒體報導，傳出超過10隊都對鈴木誠也有興趣，並且還有美國媒體吹捧他是「長打版鈴木一朗」、「日本神鱒」，並點名紅襪、教士和遊騎兵被視為主要買主，也傳出洋基隊對這位日本好手有興趣，甚至紐約當地媒體預測洋基隊會開出5年5500萬美元的超大合約來網羅鈴木誠也。
不過受到大聯盟勞資爭議的狀況影響，進入2022年鈴木誠也尚未找到新東家，《CBS體育》報導中認為，鈴木誠也是大聯盟尚未簽約的前10名FA選手中，排名第6的好手，還預測他會簽下4年6400萬美元的大型合約。