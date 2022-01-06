「鳴日號」首推限量版七日環島行程 上午開賣38秒搶光
不能出國的怒火，真的「十倍奉還」到國旅！雄獅旅遊為了慶祝鳴日號觀光列車上路滿週年，在今年5、6月的行程推出「限量版七日環島之旅」，今（6）日上午10時正式開賣，沒想到8支團體旅遊商品，在短短38秒內就被搶購一空！截至中午12時止，候補人數達近200人，創下鳴日號最高紀錄，端午連假趟次候補也約近百人，總計5、6月份鳴日號全部遊程超過500人候補，銷售熱況相當驚人。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-06 13:34:10｜2022-01-06 14:34:54
雄獅旅遊這次推出5月20日出發的七日環島趟次，是鳴日號首次推出長天數環島旅遊商品，行程將前往臺南知事官邸盛大舉辦復古的《華燈初上》派對、欣賞NTSO臺灣青年交響樂團限定版演出，列車還將首度緩行三義泰安見證壯闊火炎山美景，再走訪台灣四大極點車站。內容相當多元，因此吸引民眾搶購。
為了答謝民眾的熱情支持，雄獅旅遊表示，將積極爭取加開席次，希望帶領民眾體驗寶島之美，請民眾靜候佳音。
另外，國內賞櫻熱點的「武陵農場」櫻花季，即將於2月12日開跑，公路總局與國光客運等客運業者，合作規劃多條交通路線，由專車載運民眾上山賞櫻。今天中午12時起也在旅遊服務平台Klook官網開賣武陵賞櫻專車套票，單人最低只要520元，含來回車次與武陵農場門票。截至今天下午2時為止，銷量已達9成，目前還有零星的座位，不過業者提醒，目前系統還是繁忙中，所以有些車次會暫時顯示售罄，請民眾要耐心等候。