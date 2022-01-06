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中國醫藥大學附設醫院泌尿部主治醫師賴俊佑分享，偉哥前來就診時，表徵現象為「蛋蛋較小」，經過一連串包含理學檢查、精液分析、性荷爾蒙指數及染色體核型分析檢查後，確診為克林菲特氏症（Klinefelter's syndrome）。
賴俊佑醫師說明，正常男性性染色體表現型為XY，但克林菲特氏症患者有兩條或兩條以上的X染色體。常伴隨明顯表徵現象，例如身高較高、肌肉虛弱、體毛稀少、運動協調性差、外生殖器偏小、男性女乳症與缺乏性慾，因此，偉哥的表徵現象還算是不明顯。
需及早診斷 35歲以後取精成功率驟降
根據國際治療準則顯示，克林菲特氏症患者在35歲以前接受妥善治療，取精成功率相對較高，約有七成，到 35-39歲機率會驟降，僅剩約兩到三成，且目前並沒有辦法完全治癒。而人工輔助生殖技術雖可提高患者獲得孩子的機率，可是所費不貲，也有一定風險。
賴俊佑醫師指出，以偉哥的例子來看，雖然33歲的年紀看似還來的及，但他是克林菲特氏症合併無精症，也就是精液中完全沒有精子，取精成功率僅剩約一成六，而醫師的使命就是如實告知患者病情，把能有的治療或解決方式攤開來，最後由患者做選擇，看是否要開刀取精做試管嬰兒。
偉哥沒辦法當下回覆醫師，表示想要回去跟論及婚嫁的女友討論，相識十五年來，兩人一起歷經了大風大浪，不管結果如何，還是必須勇敢面對。賴俊佑醫師並沒有幫偉哥約下次回診，畢竟對於偉哥與其女友而言，要討論的可是人生大事，必然需要時間。
而過了三個月，偉哥主動約了回診，身形看起來略顯憔悴，沒想到開啟問診第一句話就是：「我跟我女朋友分手了。」因為沒有孩子的人生並不是對方想要的，家裡的經濟狀況也不允許，無法負擔開刀取精、試管嬰兒的龐大醫療開銷。最後，偉哥也沒有了取精的需求，像賴俊佑醫師道了聲謝之後即結束了此次診療。
成為彼此強而有力的後盾 正向心態積極治療
賴俊佑醫師提醒，男性不孕的成因多，且與性能力並不完全劃上等號，最重要的是與另一半良好溝通。相較之下患者求子之路可能略為艱辛，但若兩人相互扶持，讓情侶、婚姻關係維持健康強壯的狀態，且積極配合治療，「放棄」都還嫌太早。
資料來源：健康醫療網 「這次換我當你的後盾」 男性不孕需靠雙方一起努力
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