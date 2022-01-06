Omicron病例攀升　白宮：學校應維持開放

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在簡報會上說，美國的7天COVID-19平均感染病例比前一週上升98%。她說，平均住院率增加63%，死亡率上升5%。
美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天警告，國人面對Omicron變異株不要沾沾自喜，只看到感染Omicron引發重症的機率很低，但單是感染病例數就可以讓醫院不堪負荷。
Omicron傳播速度之快，讓全美各地的生活大打結，打亂收假返校的計畫、導致航空旅行停擺、娛樂場所關門，返回辦公室的計畫也因此有了變數。
美國的7天滾動平均新增病例數昨天達到54萬例，連續第8天創新高。過去7天的COVID-19患者住院數上升45%，來到超過11萬1000人，人數為自2021年1月以來首見。
佛奇在白宮簡報會上告訴記者：「（Omicron）仍可讓醫療系統吃緊，無論什麼原因，在大量增加的病例中，肯定有一部分將演變為重症。」
在俄亥俄州，一家小型社區醫院的員工說，確診患者不斷湧入，醫療人員應接不暇。俄亥俄州人均COVID-19住院率，是全美第2高，緊追德拉瓦州之後。
醫師巴斯德（William Paster）說，卡雅荷加瀑（Cuyahoga Falls）西儲醫院（Western Reserve Hospital）內約有80%的COVID-19患者沒有接種疫苗，病房護理師帕森斯（Jodi Parsons）說，幾乎所有加護病房患者都沒有接種疫苗。巴斯德說，打過疫苗的患者中，大多數染疫後都存活下來，就連原本就有痼疾的病患也是。
美國其他州也感受到住院率攀升帶來的壓力。馬里蘭州的住院率昨天創下疫情爆發來新高，宣布進入30天衛生緊急狀態。
德拉瓦州、伊利諾州、俄亥俄州、佛蒙特州與華盛頓哥倫比亞特區最近幾天的COVID-19住院人數都創新高。
根據路透社統計，目前全美平均單日染疫死亡數維持在約1300人。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110106