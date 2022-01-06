COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

終於要來了！Gran Turismo 7實體光碟版1/7開始預購

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-06 14:25:20

因為疫情緣故延到3/4發表的跑車浪漫旅Gran Turismo 7，但在2021年9月時已開放數位版進行預購，而在稍早前Sony也公布實體光碟版也將在1/7日開放預購。

我是廣告 請繼續往下閱讀
跑車浪漫旅Gran Turismo 7可說是PlayStation 5指標性遊戲，但無奈PlayStation 5自推出後就一直處於缺貨狀態，而Gran Turismo 7也因疫情緣故從2021年延到2022年3月4日才會發行，但在去年9月當時不僅釋出最新影片內容，並開放數位版預購，如今稍早前Sony也表示實體光碟版將在1/7進行預購，並且也提供實體普通/實體25週年紀念版，而在贈品方面普通版有額外贈送掛繩，25週年紀念版則是金屬皮革鑰匙圈。

PS5 / PS4 Gran Turismo 7實體普通版 建議售價︰NT$1,990 (PS5) / NT$1,790 (PS4)

實體普通版贈品︰掛繩

PS5 / PS4 Gran Turismo 7 25週年紀念版

建議售價︰NT$2,690

25週年紀念版贈品︰金屬皮革鑰匙圈

內容︰ 

PS5遊戲光碟和PS4遊戲兌換代碼 

限量版SteelBook陳列盒

遊戲內貨幣－1,000,000 CR 

搭配國家/地區限定版塗裝的Toyota GR Yaris 

30 款車廠/合作夥伴個人造型 

跑車浪漫旅官方原聲帶

上述實體普通與實體25週年紀念版皆有以下預購特典

遊戲內貨幣－100,000 CR（下載內容需具備網際網路連線）

車款包×1，內含以下三個車款：

Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model 

Porsche 917 LIVING LEGEND '14 

Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S)

PS5 / PS4 Gran Turismo 7實體普通版建議售價為NT$1,990 (PS5) / NT$1,790 (PS4)。
PS5 / PS4 Gran Turismo 7實體普通版建議售價為NT$1,990 (PS5) / NT$1,790 (PS4)。
25週年紀念版建議售價為NT$2,690，並另享有SteelBook陳列盒、遊戲貨幣與Toyota GR Yaris。
25週年紀念版建議售價為NT$2,690，並另享有SteelBook陳列盒、遊戲貨幣與Toyota GR Yaris。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀