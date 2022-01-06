終於要來了！Gran Turismo 7實體光碟版1/7開始預購

我是廣告 請繼續往下閱讀
跑車浪漫旅Gran Turismo 7可說是PlayStation 5指標性遊戲，但無奈PlayStation 5自推出後就一直處於缺貨狀態，而Gran Turismo 7也因疫情緣故從2021年延到2022年3月4日才會發行，但在去年9月當時不僅釋出最新影片內容，並開放數位版預購，如今稍早前Sony也表示實體光碟版將在1/7進行預購，並且也提供實體普通/實體25週年紀念版，而在贈品方面普通版有額外贈送掛繩，25週年紀念版則是金屬皮革鑰匙圈。
PS5 / PS4 Gran Turismo 7實體普通版 建議售價︰NT$1,990 (PS5) / NT$1,790 (PS4)
實體普通版贈品︰掛繩
PS5 / PS4 Gran Turismo 7 25週年紀念版
建議售價︰NT$2,690
25週年紀念版贈品︰金屬皮革鑰匙圈
內容︰
PS5遊戲光碟和PS4遊戲兌換代碼
限量版SteelBook陳列盒
遊戲內貨幣－1,000,000 CR
搭配國家/地區限定版塗裝的Toyota GR Yaris
30 款車廠/合作夥伴個人造型
跑車浪漫旅官方原聲帶
上述實體普通與實體25週年紀念版皆有以下預購特典
遊戲內貨幣－100,000 CR（下載內容需具備網際網路連線）
車款包×1，內含以下三個車款：
Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model
Porsche 917 LIVING LEGEND '14
Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S)