COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

疫情不敢外出活動　「智慧運動」助肌肉骨骼不流失

疫情不敢外出活動　「智慧運動」助肌肉骨骼不流失
疫情不敢外出活動　「智慧運動」助肌肉骨骼不流失

健康醫療網

2022-01-06 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】這兩年國內因新冠肺炎疫情，許多活動被要求取消或延後辦理避免群聚感染。過去，以實體集會方式辦理團體運動，若不改變，健康促進活動將因此停擺，民眾無法參加運動團體，也因為減少移動，導致日常身體活動量大為降低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
骨骼肌肉漸流失　體能活動可預防

臺北市信義區健康服務中心主任周真貞醫師表示，人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，年過40歲肌肉量會以每十年減少8％的速度流失；70歲後則以每十年減少15％的速度加速流失。體能活動在第一級預防醫學中相當重要，不活動（inactivity）對健康影響甚鉅，銀髮族需要特別關注是否因加速肌肉流失導致衰弱與慢性病惡化；而身體活動量較少，罹患新冠肺炎預後也較差。

智慧健走不停歇　線上跑團有溫度

臺北市信義區健康服務中心特別規劃辦理「百貨公司集合健走LET’S GO」推廣城市空間運動；「健走的風景手機圖文徵選」行銷個人智慧運動；並透過辦理「智慧健走」及「星光跑團」輔導社區成立智慧運動團體改變傳統運動模式。

臺北市信義區中行里林美君里長分享社區運動團體e化經驗，里長與長輩願意進一步學習使用智慧手機或電腦，是智慧化的第一步；但是民眾參與線上課程、運用運動APP紀錄及Line群組需要一對一教學，其實並不容易，透過介入模式改變及健康服務中心的輔導，參加人數不再受里辦公處場地空間限制、也減少氣候及家務忙碌的影響，里民可在家與家人同步上線運動。

持續運動好健康　疫情改變動方式

物理治療師陳雅玲表示，減少活動引起的負面結果，超乎想像，如原本有規律運動習慣的長者，疫情期間擔心被感染不敢外出，幾個月後不僅體重增加了好幾公斤，出門連走路都覺得喘，且減少與人社交互動，不只造成肌肉僵硬與痠痛，增加肌少症的風險，更會增加便祕、失眠、憂鬱症的傾向，建議每日在家以椅子輔助進行簡單的肌力運動及伸展運動，維持肌肉骨骼健康。



資料來源：健康醫療網 疫情不敢外出活動　「智慧運動」助肌肉骨骼不流失

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀