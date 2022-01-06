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臺北市信義區健康服務中心主任周真貞醫師表示，人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，年過40歲肌肉量會以每十年減少8％的速度流失；70歲後則以每十年減少15％的速度加速流失。體能活動在第一級預防醫學中相當重要，不活動（inactivity）對健康影響甚鉅，銀髮族需要特別關注是否因加速肌肉流失導致衰弱與慢性病惡化；而身體活動量較少，罹患新冠肺炎預後也較差。
智慧健走不停歇 線上跑團有溫度
臺北市信義區健康服務中心特別規劃辦理「百貨公司集合健走LET’S GO」推廣城市空間運動；「健走的風景手機圖文徵選」行銷個人智慧運動；並透過辦理「智慧健走」及「星光跑團」輔導社區成立智慧運動團體改變傳統運動模式。
臺北市信義區中行里林美君里長分享社區運動團體e化經驗，里長與長輩願意進一步學習使用智慧手機或電腦，是智慧化的第一步；但是民眾參與線上課程、運用運動APP紀錄及Line群組需要一對一教學，其實並不容易，透過介入模式改變及健康服務中心的輔導，參加人數不再受里辦公處場地空間限制、也減少氣候及家務忙碌的影響，里民可在家與家人同步上線運動。
持續運動好健康 疫情改變動方式
物理治療師陳雅玲表示，減少活動引起的負面結果，超乎想像，如原本有規律運動習慣的長者，疫情期間擔心被感染不敢外出，幾個月後不僅體重增加了好幾公斤，出門連走路都覺得喘，且減少與人社交互動，不只造成肌肉僵硬與痠痛，增加肌少症的風險，更會增加便祕、失眠、憂鬱症的傾向，建議每日在家以椅子輔助進行簡單的肌力運動及伸展運動，維持肌肉骨骼健康。
資料來源：健康醫療網 疫情不敢外出活動 「智慧運動」助肌肉骨骼不流失
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