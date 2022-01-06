中職／統一獅新洋砲來頭大 曾是阪神虎隊史最高薪洋將
中華職棒（CPBL）統一獅6日公布網羅外籍洋砲Wilin Rosario，這位擁有美、日、韓多國職棒經歷的洋砲來頭不小，2018年在阪神虎年薪高達3.4億日圓，是阪神隊史最高薪洋將。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-06 14:36:01
Wilin Rosario職棒生涯從美國職棒體系科羅拉多落磯隊起步，之後打過多明尼加聯盟，真正大放異彩是2016與2017年在韓國職棒（KBO）效力韓火鷹時期，當時2年分別繳出單季33、37轟的成績，且韓職打擊率3成30，還在2017年面對KT巫師的比賽單場敲出四響砲，成為韓職史上第4人、韓職洋將史上第1人。
2017年季後Wilin Rosario轉戰日本職棒，當時和阪神虎隊簽下年薪3.4億日圓的超大型合約，是阪神隊史上洋將首年薪資的最高紀錄，同時也是當年度日職洋將最高薪。
不過2018年Wilin Rosario打得掙扎，在一軍出賽75場，僅繳出68安、8轟，打擊率2成42的低迷成績，2018年季後即使和阪神仍有合約在身，仍遭到退團，之後回到美國職棒體系明尼蘇達雙城隊。
Wilin_Rosario在2022年球季來到生涯第三個亞洲職棒聯盟中華職棒，在韓職有過巨大成功，卻在日職體驗空前失落的這位32歲好手，來台後將會面對什麼考驗？外界都在關注。