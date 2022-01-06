強化清潔員交通車管理　防疫措施擴及其他機場

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王必勝說，將要求每個人都有固定座位與線路，如果要更換或加入新的，就必須向公司申請，而不是只告知車長，公司也一定要做記錄，一旦發生事情要追查才有根據，否則表定跟實際上有出入，就會造成疫調落差，也希望能即刻開始實施。
至於昨天大夜班清潔員送集中檢疫所，是否會影響雙北檢疫量能。王必勝指出，從現在到一月中，這是返台民眾人數最多的時候，正好遇到春節專案，但之前指揮中心在檢疫所就已預留一些空間，將會利用預留空間做調配，當然是有點吃緊，但目前還是可以因應。
王必勝表示，CIQS與防疫車隊的檢驗，還要請松山機場還有小港機場也要一起全面配合辦理，大致上就是細節方面的工作。
記者詢問還會有哪些更嚴格防疫措施，王必勝說，以採檢為例，本來機場高風險人員是每週快篩，現在是2次快篩之間，還有加上一次深喉唾液PCR採檢，也就是一週要做一次的快篩跟一次PCR。在防疫車隊部分，每3天要做一次深喉唾液PCR採檢，這些都是加嚴措施。
當然，清潔公司的狀況比較特別，就會逐日檢討，並視採檢結果再決定是否併到機場的檢驗內，除了檢驗之外，其實還有其他一些在流程上的改善優化，細部調整都在不斷進行。
中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。（編輯：方沛清）1110106
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