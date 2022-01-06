中職／單季大減230轟　獅龍邦找外援！進入大洋砲時代？

中華職棒（CPBL）2020年下半季起陸續調降比賽用球彈性係數，讓各隊長打與全壘打數量直線下滑，2021年球季全壘打總數落後的3支球隊不約而同捨棄洋投名額補強洋砲，甚至味全龍即將使用近年極罕見的雙洋砲陣容開啟2022年賽季，是否意味著中職已從本土選手人人大力轟的「彈力球時代」進入「大洋砲時代」？





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