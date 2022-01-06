中職／單季大減230轟　獅龍邦找外援！進入大洋砲時代？

中華職棒（CPBL）2020年下半季起陸續調降比賽用球彈性係數，讓各隊長打與全壘打數量直線下滑，2021年球季全壘打總數落後的3支球隊不約而同捨棄洋投名額補強洋砲，甚至味全龍即將使用近年極罕見的雙洋砲陣容開啟2022年賽季，是否意味著中職已從本土選手人人大力轟的「彈力球時代」進入「大洋砲時代」？
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不過隨後檢討「彈力球」聲浪出現，聯盟在2020年下半季先稍微調降比賽用球彈性恢復係數，2021年中職華櫻牌比賽用球恢復系數再度調降到0.550，中職投打兩端天秤終於稍微平衡。
2021年球季各隊火力明顯降低，2020年「4隊」敲出561轟，2021年加入龍隊成為「5隊」，且球季總比賽場次增加為300場，全壘打總數卻從2020年的561轟大幅下降到331轟，足足減少230支全壘打。
其中樂天桃猿敲出78轟依舊是5隊最多，開轟數排名B段班是悍將67轟、統一獅57轟與新軍味全龍52轟，顯示2021年球迷進場時，不再可以像過去一樣看到各隊本土打者揮大棒輕鬆開轟的情景。
在3隊本土砲手無法發揮的情況下，悍將找來曾在日職廣島鯉魚3季累積62轟的Xavier Batista；味全龍則是找來大西洋聯盟單季41轟的Telvin Nash，並且還要再補強具有美、日職經驗的內野洋打，統一獅也在6日公布簽下前日職阪神洋砲Wilin Rosario，都是具有長打能力的好手，要找回過去兇猛的團隊攻擊火力。
各隊比起像過去專注豪灑千金簽頂級洋投，更願意撥出洋將名額給予外籍打者，是否意味著中職已從本土選手人人大力轟的「彈力球時代」進入「大洋砲時代」？