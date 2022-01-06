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營養師蔡孟融指出，燕麥奶是將燕麥以水浸泡後，加水磨成漿、煮沸、過濾製成，有些燕麥奶產品會使用酵素水解改善質地，或額外添加油脂、食品添加物等成分，讓口感與牛乳更相近、品質更穩定；而豆奶是將黃豆浸泡於水中，再磨漿、分離豆渣、煮沸而成；牛奶則是乳牛分泌的乳汁，經殺菌等步驟處理後，即可飲用。
燕麥奶屬全穀雜糧類 當心攝取過多碳水化合物
蔡孟融營養師強調，以六大類食物來區分，燕麥奶屬於「全穀雜糧類」，主要營養成分是醣類（碳水化合物）；俗稱豆漿的豆奶則屬「豆魚蛋肉類」，以提供蛋白質為主，且是同類別中推薦最優先攝取的食材；牛奶則屬「乳品類」，可提供碳水化合物、蛋白質、脂質，是很好的鈣質來源。
喝前要注意 腎功能不佳、過敏者需留意
蔡孟融營養師提醒，一般人很容易攝取過量的醣類，因此在喝燕麥奶時，需注意一天攝取的醣類總量，避免身體造成負擔。而高齡者、減重者等常有蛋白質攝取不足的狀況，建議多喝豆奶與牛奶。
此外，由於牛奶、大豆是過敏原，對這些成分過敏的人需注意，而豆奶容易產生脹氣、有乳糖不耐症的人應避免飲用牛奶；至於豆奶與牛奶含有較多蛋白質，若飲食中有限制蛋白質的病患，如：腎功能不佳者，應先與醫師討論，再遵循醫囑適量飲用。
開封後儘速飲用 避免細菌汙染
食藥署叮嚀，燕麥奶、豆奶、牛奶的營養成分不同，應注意營養素的均衡攝取。最重要的是，飲品在開封後都應儘速飲用完畢，或放置冷藏保存；大包裝飲品則避免對口飲用，以免口中細菌污染飲品，導致腐敗加速，造成食安疑慮。
資料來源：健康醫療網 補充蛋白質要多喝豆漿？ 解析「燕麥奶、牛奶、豆奶」差異
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