周興哲首次躍上大銀幕　笑稱「平日就很愛演」

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電影改編自人氣作家尾巴Misa所寫的《我吃了那男孩一整年的早餐》小說，取材自2015年轟動Dcard的真實愛情故事，一段因早餐而展開的青澀初戀，改編成電影躍上大銀幕。今天公佈電影海報，在一片充滿青春感的綠意中，周興哲與李沐臉帶笑意、握拳相碰，兩人之間似乎有暖暖的感情在萌芽，讓人看著忍不住嘴角上揚。
原著小說作家尾巴Misa對於作品躍上大銀幕，覺得意外又開心，「改編Dcard文章的小說，沒想到能成為電影，現實生活中也是有真愛存在的，那就是矮子與學長（原愛情故事的主角）！十分期待電影如何呈現。」電影由《16個夏天》、《華燈初上》金獎編劇杜政哲改編同名小說並執導，他表示本來是接到改編劇本的邀約，雖然是真人真事改編的小說，但他覺得內容離自己年紀有點遠，「以我的年紀去詮飾青少年的故事，其實我有點害怕。」
後來杜政哲去見了這對早餐夫妻，「我才發現他們不是夢幻的人物，是真實存在於你我身邊的人，愛情是不分年紀的，在心裡都會有悸動的，我才覺得可以試試看。」寫到第四稿時，監製梁宏志邀請他擔任導演，他沒有多想便接受挑戰，「畢竟人物都是我寫的，不管角色或情境上但我又花了兩年的時間修改劇本，還執導了一部電視劇《若是一個人》，累積拍攝經驗。」而杜政哲也以《若是一個人》入圍金鐘獎最佳導演，跨行當導演的功力獲得肯定。
至於主角人選，杜政哲透露本來是想邀請周興哲合作音樂部份，兩人因合作《16個夏天》便已熟識，「這次碰面之後，我發現他的赤子之心的部份都還在，只是藏得有點深，讓我覺得他蠻適合電影中學長的角色。」周興哲首次躍上大銀幕，他笑說：「其實我平日是一個有點愛演的人，喜歡演一些好笑的東西，但一直是歌手，大家比較少看到不同的樣子。我覺得透過戲劇是一個很棒的方式，讓大家看到另外一面的我。」（編輯：薛羽彤）