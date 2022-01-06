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T1／控衛出頭天！蔣淯安、布銳克曼分獲MVP、最佳外援

▲台灣啤酒英熊蔣淯安奪12月MVP。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）
▲台灣啤酒英熊蔣淯安奪12月MVP。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-06 16:05:30

台灣運彩xT1聯盟今（６）日公布12月（併11月27日開幕戰）MVP及最佳外援，台灣啤酒英熊明星控衛蔣淯安在媒體票選和球團票選都獲得過半數選票，輕鬆擊敗高雄全家海神一哥胡瓏貿，奪聯盟首座單月MVP；高雄全家海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）異軍突起，硬是擊敗台灣啤酒英熊「模範勞工」士東（Diamond Stone），拿下單月最佳外援。

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頂著2020年SBL雙料MVP光環，蔣淯安今年帶領英熊強勢轉戰台灣運彩xT1聯盟，身為台灣籃壇中生代頂級控衛，蔣淯安到了T1更加強勢，即使面對更高強度的挑戰，他仍在11及12月繳出平均18.1分、5.3籃板、6.1助攻和1.4抄截，暫居本土得分王及助攻榜第二名，帶領英熊打出4勝3敗佳績。

能在高強度聯盟脫穎而出，蔣淯安坦言一點都不輕鬆：「畢竟四節10人次的外援賽制，讓場上幾乎都有兩位外援，甚至有兩節還是三外援，這都大大提升了比賽強度，能拿到這個獎我要謝謝我的團隊，沒有他們絕對沒有辦法拿到這個獎項，這只是剛開始，賽季還很長，還要繼續努力，我們目標永遠只有一個，那就是總冠軍！」

▲高雄全家海神布銳克曼奪12月最佳外援。 。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）
▲高雄全家海神布銳克曼奪12月最佳外援。 。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）
高雄全家海神亞外主控布銳克曼也不遑多讓，開季即展現出優異的組織進攻與節奏掌控能力，率隊在11及12月勇奪5勝1敗戰績，穩居聯盟第一，開季前6戰布銳克曼場均可拿13.2分、6.5籃板、7.3助攻和2.7抄截，即使進攻火力遠不如英熊士東場均34分與臺中葳格太陽桑尼（Sani Sakakini）場均31分，但以平均助攻領先全聯盟的身手，成為奪獎大黑馬。

布銳克曼開心地說：「很榮幸能拿到單月最佳外援獎項，我希望我能夠持續有好表現，也希望我們球隊可以繼續打出好成績，這一個月我在聯盟打得很開心，整個聯盟強度很高，拿到這個獎讓我感到非常光榮也很滿足。」

經歷將近2年的籃球空窗，海神仍願意給布銳克曼機會，讓布銳克曼心懷感激，他說：「感謝海神簽下我，讓我能夠加入T1聯盟，在離開籃球大約2年後，我終於可以再度回到球場奔馳，感謝教練相信我，讓我能夠在場上自由發揮，當然還有我的隊友們，大家都表現得很好，因為有他們，才讓我的球風更加被大家看到。」

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季規劃兩項單月獎項，分別為單月MVP及單月最佳外援，MVP獎項限定本土球員，最佳外援獎項包括外籍球員及第三類規範球員，票選機制除了媒體票選也納入球團票選，每支球團由總經理和總教練參與投票，但禁止投自家球隊球員，媒體和球團票選權重比例為9比1，12月MVP及最佳外援票選共有23位專業媒體記者及12位球團代表參與投票。

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