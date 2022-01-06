T1／控衛出頭天！蔣淯安、布銳克曼分獲MVP、最佳外援

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能在高強度聯盟脫穎而出，蔣淯安坦言一點都不輕鬆：「畢竟四節10人次的外援賽制，讓場上幾乎都有兩位外援，甚至有兩節還是三外援，這都大大提升了比賽強度，能拿到這個獎我要謝謝我的團隊，沒有他們絕對沒有辦法拿到這個獎項，這只是剛開始，賽季還很長，還要繼續努力，我們目標永遠只有一個，那就是總冠軍！」
高雄全家海神亞外主控布銳克曼也不遑多讓，開季即展現出優異的組織進攻與節奏掌控能力，率隊在11及12月勇奪5勝1敗戰績，穩居聯盟第一，開季前6戰布銳克曼場均可拿13.2分、6.5籃板、7.3助攻和2.7抄截，即使進攻火力遠不如英熊士東場均34分與臺中葳格太陽桑尼（Sani Sakakini）場均31分，但以平均助攻領先全聯盟的身手，成為奪獎大黑馬。
布銳克曼開心地說：「很榮幸能拿到單月最佳外援獎項，我希望我能夠持續有好表現，也希望我們球隊可以繼續打出好成績，這一個月我在聯盟打得很開心，整個聯盟強度很高，拿到這個獎讓我感到非常光榮也很滿足。」
經歷將近2年的籃球空窗，海神仍願意給布銳克曼機會，讓布銳克曼心懷感激，他說：「感謝海神簽下我，讓我能夠加入T1聯盟，在離開籃球大約2年後，我終於可以再度回到球場奔馳，感謝教練相信我，讓我能夠在場上自由發揮，當然還有我的隊友們，大家都表現得很好，因為有他們，才讓我的球風更加被大家看到。」
台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季規劃兩項單月獎項，分別為單月MVP及單月最佳外援，MVP獎項限定本土球員，最佳外援獎項包括外籍球員及第三類規範球員，票選機制除了媒體票選也納入球團票選，每支球團由總經理和總教練參與投票，但禁止投自家球隊球員，媒體和球團票選權重比例為9比1，12月MVP及最佳外援票選共有23位專業媒體記者及12位球團代表參與投票。