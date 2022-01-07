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莊凱勛一顆鏡頭重拍100次　影帝黃秋生親授「演戲3技巧」

▲莊凱勛（左）一顆鏡頭重拍100次，黃秋生（中）親授演戲技巧，右為蔡凡熙。（圖／LINE TV提供）
▲莊凱勛（左）一顆鏡頭重拍100次，黃秋生（中）親授演戲技巧，右為蔡凡熙。（圖／LINE TV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-07 12:30:00

實境節目《開著餐車交朋友2》由黃秋生、莊凱勛以及蔡凡熙一同主持，本集3人展開一場「台南文化巡禮」，第一站就來到於民國39年建立的「全美戲院」，不僅建築外觀維持著舊時代的情懷，電影海報仍堅持手繪，栩栩如生的精湛畫工，讓黃秋生回憶起舊香港時光，另外，飾演過許多電影的莊凱勛，自爆曾因為一顆鏡頭，就重複拍了100次，讓一旁的影帝黃秋生，忍不住當場傳授演戲技巧。

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▲《開著餐車交朋友2》這集來到全美戲院。（圖／LINE TV提供）
▲《開著餐車交朋友2》這集來到全美戲院。（圖／LINE TV提供）
走到「全美戲院」的售票窗口外，映入眼簾電影場次公告，不是使用數位設施，而是以壓克力板人工張貼在外，讓黃秋生一看就想到以前香港的舊戲院，尤其走入影廳之後，映入眼簾的地板材質、椅子風格，感覺更是如出一轍，黃秋生瞬間回憶湧現，提起：「以前要是這樣，這種戲院只有利舞臺，香港利舞臺，很漂亮的一個劇院。」不過利舞臺已於1991年拆除，黃秋生至今回想起來仍感到遺憾。


隨後3人坐下來欣賞電影，播放到蔡凡熙的作品時，他在2個前輩面前直接把鴨舌帽壓到遮住眼睛，害羞得不敢看，而莊凱勛看自己的演出時，反倒是一臉淡定，還趁機請教黃秋生演員課題，自曝有一顆鏡頭拍了100次，更遇過表演重點被剪掉的狀況，黃秋生當場教學要「連做、連講、連演」，把台詞、動作都串在一起，不過現在科技日新月異，如何與時俱進，也是演員永遠不變的課題。

▲莊凱勛趁機請教黃秋生演員課題。（圖／LINE TV提供）
▲莊凱勛趁機請教黃秋生演員課題。（圖／LINE TV提供）
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