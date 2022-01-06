Mercedes-Benz全球約80萬輛柴油車有起火疑慮，但因缺料通知車主少用車！！

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本次Mercedes-Benz受到影響的車系，為2017 年 1 月至 2021 年 10 月間所生產包括：GLE/GLS（原廠代號W167）、C-Class（原廠代號W 205）、E-Class（原廠代號W 213）、S-Class（原廠代號W 222）、S-Class（原廠代號W 223）、E -Class Coupe/Convertible（原廠代號W 238）、GLC（原廠代號W 253）、CLS（原廠代號W 257）和 G-Class（原廠代號W 463）等車系之柴油動力車款，總數約80萬輛，主要缺失是冷卻液泵可能會洩漏冷卻液，若洩漏之冷卻液若與電器開關閥接觸，有可能會產生瞬間高溫，進而有起火疑慮。
只是Mercedes-Benz有通知車主，需要特別注意，但受到武漢肺炎疫情影響，零件短缺，短時間無足夠零件可及時更換，因此也無法展開全面性的召回動作，Mercedes-Benz在車主通知信中，告知車主車輛有起火風險，建議盡可能謹慎與減少使用車輛，至於何時能展開召回動作，也只能等待零件供應恢復正常了。只是在召回改正前，無法正常用車的損失，Mercedes-Benz不曉得會如何補償車主了。