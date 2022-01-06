特企／格蘭父子推威士忌交際學！拉近彼此距離

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適逢尾牙旺季，為慰勞辛勤打拚一整年的員工，許多老闆或主管喜歡帶員工們到富有台式人情味的熱炒店聚餐，大火快炒的菜肴不僅特別下飯，幾杯黃湯下肚後，酒酣耳熱之際，絕對能讓同事們暢所欲言！與同事聚餐首選「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，討喜紅色瓶身加上同級唯一有年份及雪莉桶風味，CP值與質感兼具，讓您在同儕面前顯得體面又專業；口感柔順好入喉，讓您能放鬆與平時不熟的主管、同事碰杯搏感情，共慶同飲，頻繁的互動與言語交流，不僅帶來歡樂，更拉近了彼此的距離。
三五好友的歡樂速食趴就搭喝法多元、不受拘束的「三隻猴子三重麥芽威士忌」
歲末年初的諸多聚餐，免不了需要維繫感情的交際場合，但有一種聚會，就該與一群「不用多說，他們就懂」的好朋友們，以最舒適的狀態，吃著最療癒的速食、炸物，無論是憶當年還是話家常，只要有三五好友在的場合，就該搭配「三隻猴子三重麥芽威士忌」，入口滑順口感，再搭配柔和的香草氣息，不論是純飲或是加入薑汁汽水、蘇打水調製都可以！不受拘束的多元喝法，非常適合與好友邊聊、邊玩、邊暢飲到天明的歡樂時刻。
新春圍爐台菜首選「百富單一麥芽威士忌」 圓潤口感象徵家戶圓滿人團圓
曆新年最重要的年夜飯，俗稱「閤家歡」，自古就是備受重視的家庭宴會，與家人品嚐山珍海味時，若能搭配美酒，將使團聚時刻更顯溫馨。新春圍爐享用吉祥菜時，建議搭配台灣原創餐飲指南「500盤」指定烈酒「百富單一麥芽威士忌」。經典「百富12年雙桶」是一款兼具蜂蜜、香草等風味的酒款，口感順口、餘韻細緻；「百富14年加勒比海蘭姆桶」除帶有百富經典的圓潤蜂蜜風味，還多了熱帶水果香氣，尾韻更加綿長，兩款皆適合富含鮮味的台式料理並中和煎、烤、炸、煮等各種料理方式，圓潤口感，不僅單一飲用或搭餐都很合適，更象徵歲末家戶圓滿人團圓，是新春團圓的首選酒款。
驚喜浪漫異國大餐佐「格蘭菲迪12年天使雪莉」敬默默守護的另一半
每逢年初，總讓人不自覺得回顧起前一年來的酸甜苦辣，無論是事業上有了新突破或是經歷的挫折與危機，除了感謝曾幫助過的人、事、物外，你是否還記得陪在身邊、默默守護的另一半呢？一年的開始，為另一半準備驚喜的浪漫異國大餐，搭配「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，深邃甜美的雪莉風味帶有烤蘋果的氣息在嘴中綻放，與異國大餐的肥美肉質交織碰撞出多層次的味覺饗宴，唇齒間的甜蜜滋味與暖和燈光下的溫柔對視，讓人再次沉醉於最初的相戀悸動。
關於格蘭父子
西元1886年，威廉格蘭(William Grant)以其名創立了格蘭父子洋酒公司，在蘇格蘭高地的山谷中，徒手建立了格蘭菲迪酒廠。1887年的聖誕節當蒸餾出第一滴的威士忌。格蘭父子洋酒公司堅持最初的夢想，以獨立、專注、追求極致的精神釀製出獲獎無數的知名品牌，包括第一支推向全世界的單一麥芽威士忌－格蘭菲迪單一麥芽威士忌(Glenfiddich Single Malt Whisky)，百富單一麥芽威士忌(THE BALVENIE Single Malt Whisky)，格蘭調和威士忌(Grant’s Scotch Whisky)，三隻猴子三重麥芽威士忌(Monkey Shoulder Blended Malt Scotch Whisky)及亨利爵士琴酒(Hendrick’s Gin)、傑瑞水手蘭姆酒(Sailor Jerry Rum)等全系列產品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！