▲ 以「共享」重新定義生活的無限可能！Zipcar x 玖樓 9floor 攜手打造共享生態圈！

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玖樓真正的在做的，是質感與生活的結合。並將單純居住的理念延伸向生活，提供住客們一個更全面的生活方式。而租金加上相關的生活配套，便是今日大家所熟悉的訂閱式服務。對玖樓璞園（Pure Coliving）的住客而言，下樓即能展開生活。可以使用專業的 Podcast 錄音空間、參與社區免費的瑜珈課程、節慶抽獎、potluck、不定期的 pop-up 展演，同時還能使用便利的共享汽車 Zipcar 服務，由居住者自主發起旅行。
Zipcar 是全球最大共享汽車平台，秉持讓人人能夠達到「用車不養車」的生活方式，藉由各式多元車款及更經濟便利的方式，來滿足不同的使用情境。只要透過 App 註冊成為Z ipcar 會員，手機就成了行動鑰匙，無論通勤或出遊，即可說走就走，便利的流程全面提升了用車體驗，更落實了 Zipcar 的共享理念。即日起至 2022 年 10 月 31 日，玖樓 9floor 住戶只要註冊成為 Zipcar 會員，即可免費享有 Zipcar 超值會員服務，德系休旅 Tiguan 每小時只要 268 元! 共享汽車 Zipcar 與共享公寓玖樓 9floor 跨界聯手，讓「共享」不只重新定義生活，更證明共享是可以提升生活品質的一種方式、一種讓生活永續的態度。
關於玖樓 9floor
成立於 201 5年，台灣 Co-living Space 領導品牌。擁有台灣單一最大量體共享公寓-玖樓璞園（Pure Co-living）以及第一個青銀共居企劃。以創意內容與社群營造，翻轉傳統房地產模式，打造更美好的居住體驗。