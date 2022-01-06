▲ 跨越 38 萬公里征服月球表面 普利司通引領新旅程

我是廣告 請繼續往下閱讀
1955 年，普利司通研發的飛機胎首次躍上高空；1997 年，在一級方程式 F1 極速賽道上展開了 14 年的贊助；2020 年，為日本帕運選手開發新的義肢用橡膠足底，支持運動員挑戰極限；之後與 LIGHTYEAR 攜手打造全球首款遠程太陽能電動車；近期更超越地表開展了太空任務，與 JAXA、豐田汽車攜手投入月球探測車研究註1，協助探測車克服月球崎嶇路面、重力改變等極限考驗，平穩地在月球上移動超過一萬公里，逐步實現人類的無限可能。台灣普利司通總經理表示，「普利司通致力創新，勇於探索人類的極限，即使是月球表面這樣惡劣的路況都足以克服，相信在普利司通頂尖的技術支持下，一般消費者日常遭遇的路況更能從容應對。」
如同品牌影片所傳達的，普利司通熱愛探索旅行，並擁有因應各種路況、打造極致旅程的產品實力，像是去年（2021 年）底甫發表有著「胎王」稱號的 Potenza Sport，屢獲得各大高級車廠原廠配胎的青睞。無論是 Potenza 的極速駕馭、Alenza 的奢悅舒適、Turanza 安全守護，都是為不同駕駛需求精心雕琢量身設計而成。台灣普利司通未來將持續運用集團資源，推出更多頂級胎款，並發揮全台最多銷售通路的優勢，加速導入數位資源，打造全方位的虛實整合通路，為顧客帶來更精準完善的服務。
註*1 普利司通與 JAXA 以及 Toyota 共同研發的月球探測車輪胎為經特殊設計的全金屬彈性架構輪胎，足以耐受月球上 -170 °C 至 120 °C 溫差極大的極端環境，並能最大限度的提高車輛制動性，確保車輛能平穩的在月球表面巡航超過一萬公里。 詳細資訊敬請參考Bridgestone Lunar Rover Tires