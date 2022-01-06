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Volkswagen R 家族接單破千！ 22 年式 Golf R Variant 206.8 萬抵台

▲ Volkswagen R 家族接單破千！ 22 年式 Golf R Variant 206.8 萬抵台
▲ Volkswagen R 家族接單破千！ 22 年式 Golf R Variant 206.8 萬抵台

2GameSome - 有車賞

2022-01-06 18:25:00

台灣福斯汽車自率先導入的 Tiguan R 開始，短短 8 個月的時間，Volkswagen R 車系已迅速在國內累積超過千張訂單，而首度引進的 22 年式 Golf R Variant 旅行車型，開始在國內陸續交車，建議售價 206.8 萬元（2021 年 8 月公布預接單價為 202.8 萬元）。

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22 年式 Golf R Variant擁有全新運動化前、後保桿設計，並且以R專屬外觀空力套件，包含 R 徽飾、R 專屬運動化四出尾管以及藍色卡鉗，同時標配鋁質車頂架、全景式電動天窗與Easy Open / Close 電動尾門 （感應式自動開啟／延遲關閉）。進入車室包含 R 專屬運動化真皮多功能觸控方向盤、R 專屬碳纖維紋中控台、車門飾板和金屬踏板，其中方向盤左側按鍵控制區提供特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式與賽車模式，內裝同時採用 R 專屬 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色 R 徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，雙前座均有通風加熱功能，駕駛座更具備電動調整含記憶功能。承襲旅行車車型特點，內裝精心設計滿足各種需求，行李廂容積可達 611 公升，後座椅傾倒後可產生 1,642 公升裝載容量。

在數位化駕駛導向座艙的設計理念下，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如R專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar增壓值和賽道單圈計時，另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表。此外，Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），提供大螢幕清晰介面操作，並且支援無線 Apple CarPlay 及無線 Android Auto 功能、手機無線充電裝置及多重模式選擇的 30 色車室氛圍燈等皆為標配。

22 年式 Golf R Variant 搭載 2.0升EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，能爆發最大馬力 320ps 和最大扭力 42.8 kgm。R 車款皆由 Volkswagen R 性能部門專責開發，並且於紐柏林賽道進行多次測試及調校，其配有 R 性能部門專門調校的 4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統、DCC 主動式底盤控制系統、動態齒比轉向輔助系統以及懸吊降低 20mm的 R 專屬運動化懸吊，在 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的 R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限。此外，透過首度加入具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況。

22 年式 Golf R Variant 懸吊系統採用減輕 3 公斤的鋁合金副車架，且針對 DCC 主動式底盤控制系統和高性能煞車系統升級全新軟體，優化反應速率；後懸吊則具備重新設計與升級的控制臂托架及全新輪架，在前軸與後軸的懸吊彈簧回彈效率皆提升 10%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力 320ps 的強悍性能。

2022 年式 Golf R Variant 正式售價：

車款

新台幣建議售價

22 年式 Golf R Variant 

$ 2,068,000 元

（**交車日期依各車型而異，相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

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