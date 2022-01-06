▲ Volkswagen R 家族接單破千！ 22 年式 Golf R Variant 206.8 萬抵台

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在數位化駕駛導向座艙的設計理念下，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如R專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar增壓值和賽道單圈計時，另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表。此外，Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），提供大螢幕清晰介面操作，並且支援無線 Apple CarPlay 及無線 Android Auto 功能、手機無線充電裝置及多重模式選擇的 30 色車室氛圍燈等皆為標配。
22 年式 Golf R Variant 搭載 2.0升EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，能爆發最大馬力 320ps 和最大扭力 42.8 kgm。R 車款皆由 Volkswagen R 性能部門專責開發，並且於紐柏林賽道進行多次測試及調校，其配有 R 性能部門專門調校的 4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統、DCC 主動式底盤控制系統、動態齒比轉向輔助系統以及懸吊降低 20mm的 R 專屬運動化懸吊，在 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的 R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限。此外，透過首度加入具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況。
22 年式 Golf R Variant 懸吊系統採用減輕 3 公斤的鋁合金副車架，且針對 DCC 主動式底盤控制系統和高性能煞車系統升級全新軟體，優化反應速率；後懸吊則具備重新設計與升級的控制臂托架及全新輪架，在前軸與後軸的懸吊彈簧回彈效率皆提升 10%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力 320ps 的強悍性能。
2022 年式 Golf R Variant 正式售價：
新台幣建議售價
22 年式 Golf R Variant
$ 2,068,000 元