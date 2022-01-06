中職／味全沒有田澤純一空間 35歲傳奇日本投手下一步？
中華職棒（CPBL）味全龍2021年球季日籍終結者田澤純一目前尚未傳出簽約消息，不只台灣球迷關注這位傳奇大投手的下一步，日本媒體《Full-Count》也相當關注田澤純一的下一步。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-06 19:29:48
田澤純一離開美國職棒體系後轉投日本獨立聯盟，2020年季後參與日職選秀未果，2021年球季選擇來台效力中華職棒剛回到一軍的新軍味全龍，出賽58場拿下4勝4敗、30救援成功、防御率3.56的成績，是龍隊相當重要的後援防線，季後總教練葉君璋多次強調希望田澤純一2022年再度披上龍袍。
不過2021休季期間龍隊洋將方針改變，目前2021年曾穿過龍袍的鋼龍、布里悍以及資深洋投伍鐸都會回鍋，還簽下曾在大西洋聯盟展現長打火力的Telvin Nash，並且還有1位具有美、日職棒經歷的內野洋打即將加入球隊，田澤純一幾乎沒有空間。
35歲的田澤純一生涯在美國職棒打拚多時，他在紅襪隊大聯盟8年期間年薪最高來到337萬5000美元，2016年馬林魚開出2年1200萬美元的大約簽下田澤純一，2017年年薪500萬美元、2018年年薪高達700萬美元，是生涯最高年薪一年，2019年轉戰紅人年薪仍有80萬美元，總計田澤純一11年大聯盟生涯共賺進超過2800萬美元，恐怕金錢已不是這位35歲大投手的最大追求目標。