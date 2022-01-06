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新加坡也缺工！營造業工程延宕　李顯龍：爭取移工回流

▲新加坡總理李顯龍。（圖／美聯社）
▲新加坡總理李顯龍。（圖／美聯社）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-06 20:29:27

《四方報》報導，台灣疫情下缺工情形嚴重，從製造業、營造業到長照都缺人，移工勞動力的重要性也受到各界討論。不只台灣，新加坡在疫情下也因邊境管制、人員流動趨緩等因素缺工，先前又因鐵腕的移工防疫爭議引發移工出走潮，導致諸多建案工期延長、租屋價格飆漲等亂象。有鑑於此，總理李顯龍於新年獻詞中也特別將移工人力回流列為重點工作項目之一。

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《海峽郵報》指出，2021年新加坡總人口下跌4.1%，這是自1950年起最大幅度的一次人口總數下滑，其中很大一部分原因來自移工人數的銳減。根據新加坡政府部門統計，新加坡非居民人口在2021年掉了10.7%，主因是疫情下邊境管制嚴格、經濟條件不穩使外籍人口減少，其中又以營造業、造船及加工業移工人數下跌最顯著。新加坡移工人口眾多，非居民人口在2021年共147萬人，營造業、造船及加工業移工人數共佔20%，佔比最高；家庭類移工則約佔16%。

除了境管因素，《Vice》也於2021年中旬指出，許多移工因受不了新加坡政府針對移工嚴苛的防疫政策，以及先前長時間宛如「囚禁」一般的隔離生活而在疫情趨緩後選擇返鄉，這樣的出走潮讓新加坡移工人力出現緊缺。報導中引述一名人力仲介敘述指出，除了已經返鄉的移工外，他們接觸到越來越多移工決定在工作簽到期後不再進行續約，推估短期內缺工現象將不會緩解。

報導也提到，新加坡現有的移工人力變得十分競爭，許多公司都開始提高薪水搶工，就連新加坡勞動部都指出，國內現在移工人力緊缺，許多建案被迫停工。《彭博社》也指出，疫情下移工人力短缺，直接導致營建案工程延宕、成本攀升，許多市民在等待房屋蓋好期間只能選擇租房，間接使租屋市場價格飆漲。缺工問題也導致營造業成為新加坡2021年第四季，唯一一個經季節性調整後，經濟表現並未進步的產業；營造業該季萎縮了4.4%，扭轉了前一季度4.9%的增長。

新加坡缺工問題為不爭的事實，總理李顯龍發布新年獻詞也特別提到，新加坡迫切需要移工勞動力，新的一年將致力爭取移工人力回流。隨著新加坡越來越仰賴移工勞動力，新加坡勞動部先前也透露正在擬定計畫提升移工工作環境，包括強化針對移工宿舍品質的法規、提供廉價、易取得的醫療資源、改善休閒娛樂設施及促進移工與社會融合等。此外，新加坡勞動部也在構思將諮詢服務外包回移工母國，讓移工可以直接和同鄉諮詢人員對口，減緩緊張情緒、促進溝通及問題解決。

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