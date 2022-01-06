新加坡也缺工！營造業工程延宕　李顯龍：爭取移工回流

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除了境管因素，《Vice》也於2021年中旬指出，許多移工因受不了新加坡政府針對移工嚴苛的防疫政策，以及先前長時間宛如「囚禁」一般的隔離生活而在疫情趨緩後選擇返鄉，這樣的出走潮讓新加坡移工人力出現緊缺。報導中引述一名人力仲介敘述指出，除了已經返鄉的移工外，他們接觸到越來越多移工決定在工作簽到期後不再進行續約，推估短期內缺工現象將不會緩解。
報導也提到，新加坡現有的移工人力變得十分競爭，許多公司都開始提高薪水搶工，就連新加坡勞動部都指出，國內現在移工人力緊缺，許多建案被迫停工。《彭博社》也指出，疫情下移工人力短缺，直接導致營建案工程延宕、成本攀升，許多市民在等待房屋蓋好期間只能選擇租房，間接使租屋市場價格飆漲。缺工問題也導致營造業成為新加坡2021年第四季，唯一一個經季節性調整後，經濟表現並未進步的產業；營造業該季萎縮了4.4%，扭轉了前一季度4.9%的增長。
新加坡缺工問題為不爭的事實，總理李顯龍發布新年獻詞也特別提到，新加坡迫切需要移工勞動力，新的一年將致力爭取移工人力回流。隨著新加坡越來越仰賴移工勞動力，新加坡勞動部先前也透露正在擬定計畫提升移工工作環境，包括強化針對移工宿舍品質的法規、提供廉價、易取得的醫療資源、改善休閒娛樂設施及促進移工與社會融合等。此外，新加坡勞動部也在構思將諮詢服務外包回移工母國，讓移工可以直接和同鄉諮詢人員對口，減緩緊張情緒、促進溝通及問題解決。