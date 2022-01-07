非典型東方美女　徐蔚晴打敗丹鳳眼躍上國際

台灣超模徐蔚晴（Chinchin Hsu）擁有一張過目難忘的性格面孔，在13年的模特兒生涯中，拍過全球許多時尚品牌的廣告，達到亞洲模特兒難以到達的高度，徐蔚晴會受到品牌注意，除了她不懈的努力、永保熱情和敬業的態度以外，她乾淨的五官、自然清澈的眼神，更非外國人眼中的典型東方美女，反而讓她在一票亞洲丹鳳眼長相之中出線。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-07 09:30:00｜2022-01-07 10:26:30
徐蔚晴在學生時代出道，在台灣曾經與許多一流的雜誌和品牌合作，電視廣告、MV也見過她的身影，入行5年後她開始旅外生涯，尋找世界各地經紀公司的合作機會，接到許多國際一線美妝品牌的廣告，甚至和知名歌手羅比威廉斯 （Robbie Williams）合作過，拍攝瑞士咖啡品牌的廣告大片。
過去一年新冠疫情無情地打擊人類，旅外的模特兒們紛紛回到溫暖的寶島台灣避難，唯獨徐蔚晴毅然決然在最艱難的時候出發去歐洲。最壞的時機也是最好的時機，徐蔚晴在這一年走遍希臘、英國、德國、法國、義大利、瑞士、瑞典、奧地利、西班牙、匈牙利和波蘭，接拍奢華內衣、精品皮包、設計珠寶等知名品牌的工作，在英國拍攝雜誌Wonderland的作品甚至紅回亞洲，登上中國大陸版封面。
由時尚攝影師Harley Weir掌鏡的瑞士奢華腕錶品牌2021年夏季形象廣告，選用了4位風格迥異的模特兒，最吸睛的一位，就是穿著一襲亮片貼身洋裝的台灣女孩徐蔚晴，如今她帶著滿滿收穫回台，她寫下新的一年摩拳擦掌的心聲：「慶幸我去年選擇了出去，雖然承受的相當程度的壓力，疫情、簽證與各國旅行禁令的變化等，獨身一人與未知無法預料的旅程，慶幸結果是豐收的。我正在學著在每一次的工作前，淨空自己的身心，真心誠意的面對全新的團隊拍攝project，沒有昨天的牽絆。除了對工作盡責，也讓自己能百分百吸收、消化和成長。」