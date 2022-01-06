東南亞非洲豬瘟疫情未歇　農曆春節將加強防範

《四方報》報導，全球非洲豬瘟疫情擴散，東南亞已淪陷，非洲豬瘟中央災害應變中心昨（5）日舉行第22次會議，盤點春節管制措施及因應整備作為。指揮官陳吉仲表示，110年全球非洲豬瘟疫情未歇，險些波及台灣；農曆春節將屆，將加強境外包裹及旅客行李檢查，以及違法廚餘養豬查緝等，持續守護台灣為非疫家園。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-06 20:24:13
據統計，自107年10月1日至110年12月31日止，非洲豬瘟病毒總採檢樣本數3,643件、陽性292件，其中中國大陸227件、越南63件、泰國2件；110年空運快遞及郵包查獲件數及數量較109年明顯增加，郵包查獲非法豬肉從民國109年222件增至110年529件、快遞則從20件增至100件。災害應變中心表示，將持續與防檢局及中華郵政等相關業者合作加強查緝，各部會也將持續對東南亞移工、新住民加強宣導防疫相關措施，並請縣市政府督導國內畜牧養豬場，落實防疫生物安全。
因春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰期，境管制單位均已規劃各項加強把關措施。財政部關務署與防檢局、中華郵政等相關單位合作加強查緝，包括：快遞貨物逐步廢除併袋通關，以利X光檢查；持續實施郵包分流查緝，以防止春節期間豬肉製品、農產品等走私入境。海巡署則持續各項查緝走私作為，針對進港船舶實施100%安檢。來自疫情警示地區之貨輪更列為重點注意對象，提升進港檢查強度。
應變中心更表示，東南亞地區皆有災情，包括我國110年12月兩度驗出來自泰國的郵包有非洲豬瘟病毒核酸，雖然泰國從未向世界動物衛生組織（OIE）通報非洲豬瘟案例，但引入疫情之風險很高。應變中心提醒民眾，東南亞地區皆有疫情，不要自國外寄送豬肉製品等動物檢疫物至臺灣，落實全民防疫。
應變中心提醒，因COVID-19疫情影響，出入境旅客人數較往年少，但電商網購包裹明顯增加，尤其一頁式廣告詐騙頻傳，不可不慎。若民眾收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親寄送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀。也請電商平臺業者及賣家善盡管理責任，確實確認境外動物檢疫物廣告刊登是否合法，以免遭受重罰。