中國控台石斑含禁藥　漁業署：已抽驗涉案兩養殖場

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漁業署說明，接獲我方對陸方窗口「動物植物防疫檢疫局」通知後，因以往曾有類此案件，但通報時間、對象無法銜接情事，為求謹慎，所以除依過往程序與該局共同查核確認陸方通報外，已函請可能涉案運搬業者，並請養殖場所屬的屏東縣政府到場查處，就可能涉案兩養殖場抽驗，確認是否有如陸方所稱違規使用禁藥情事，若無也需予以澄清，以免傷害產業。
漁業署指出，近年來與防檢局、地方政府共同攜手，從正確用藥宣導及未上市水產品產地監測等措施後，市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格，針對中國指出台灣輸往大陸活石斑使用隱性孔雀綠等違規用藥，要待抽驗檢驗結果才能確認，一般送驗到結果出爐約5至7天。漁業署表示，若是檢驗結果有違規使用禁藥，將移請動物防疫單位依法嚴處，絕不寬貸。
漁業署進一步說明，為確保食魚安全，在養殖魚未上市前，均會辦理用藥監測及輔導等工作，近5年辦理未上市水產品產地監測，抽驗石斑魚合格率平均達99%以上，且110年辦理未上市水產品抽驗2230件，石斑魚抽驗孔雀綠等89項次動物用藥共299件，合格率100%，漁業署已函請縣府對可能涉案的養殖場處以移動管制處置，所以不會有任何違規用藥之水產品上市。
漁業署強調，將持續辦理未上市水產品監測，及與動物防疫機關合作辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，輔導養殖戶建立正確之用藥觀念。
漁業署也呼籲養殖戶，珍惜石斑養殖王國美譽、消費者食魚安全及國際市場開拓不易，切勿在養殖過程使用禁用藥。漁業署對國產水產品安全性非常有信心，請國人安心吃國產水產品。