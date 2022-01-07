根本韓星！家醫科正妹身材超暴力　IG照福利更多

有顏有腦！一名網友昨（6日）在PTT表特版以「家醫科」為題發文，上傳多張某正妹醫生的私照，不僅長相媲美韓星，身材也相當暴力，網友看了表示：「我不知道哪裡有病，找家醫科剛好！」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-07 10:36:58｜2022-01-07 10:42:00
曝光的照片，女醫師留著一頭中長髮，五官清秀、精緻，穿合身一件式洋裝和三點式泳衣，凹凸有致的曲線令人心動，網友反應很直接，「我有病」、「哪天有空我預定那天生病」、「臉有種天然的傲嬌臭臉感，真棒」、「有金高銀的fu～氣質特別又耐看」、「聽診器掛不住」、「這腰無敵了吧」！
事實上，該名女醫師來自馬來西亞，名叫「嫣雯Yan Wen」，19歲以僑生身分來台念書，畢業後考上高雄醫學大學，目前在家醫科擔任住院醫師，去年11月底發文，「每天都是帶著愉快的心情上班，期待看病人今天有沒有進步，下班回家累到十一點前睡覺，隔天五點多就起床準備上班」，直呼過得很充實。
近來桃園機場群聚案擴大，除境外個案，本土病例也增加，嫣雯昨（6日）在IG限時動態表示，最近在醫院又要開始穿粉紅隔離衣，喊話：「大家要繼續加油防疫啊啊！」隨後貼出打第三劑疫苗的影片，為第一線抗疫盡心盡力。（編輯／楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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